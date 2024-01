Grifols defiende que puede contabilizar el beneficio de empresas que vendió en 2018

Grifols ha comenzado a responder finalmente a las acusaciones de manipulación contable vertidas por la firma Gotham City Research con otro informe en el que justifica las prácticas contables objeto de la polémica. En concreto, la farmacéutica admite que lleva cinco años contabilizando los beneficios por consolidación de dos empresas que vendió al 100% a Scranton, sociedad patrimonial de la familia Grifols y exdirectivos de la compañía, el 28 de diciembre de 2018. Sin embargo, la multinacional española subraya que puede hacerlo, según la normativa.

Sin embargo, Grifols asegura ante la CNMV que puede hacerlo en aplicación de la norma contable NIIF 10-B94 sobre la consolidación de empresas sin participación dominante, debido a que posee una opción de recompra irrevocable que se puede ejecutar en cualquier momento durante 30 años y tiene la gestión real de dichas compañías (Haema y Biotest US Corporation). Además, Grifols considera que esta opción de compra es "sustantiva", tal y como recoge la normativa. Recuerda que su auditor KPMG dio el respaldo y amparó este modelo que da el control al no-accionista (Grifols) en lugar de al propietario real de las filiales (Scranton).

"Lo anteriormente mencionado constituye los indicadores del poder que mantiene Grifols sobre dichas entidades, aún después de su venta, considerando que las opciones de recompra son susceptibles a ser ejercitadas y Grifols tendría la capacidad financiera para llevarlas a cabo. Consecuentemente, la venta de las entidades no da lugar a una pérdida de control, motivo por el cual las entidades se continúan consolidando, registrándose la venta como una transacción en patrimonio sin impacto alguno en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada [NIIF 10.23, B96]. Los resultados a partir de la venta serán atribuidos al interés no controlante, en función de su tenencia actual de porcentaje de participación [NIIF 10-B94]", señala la farmacéutica en un informe.

El precio de dicha operación sería el de la desinversión (538 millones de dólares) más los costes actualizados, que además está ligada a una deuda de 360 millones contraída por Scranton con Bank of America para acometer esta operación. "La entidad financiera [Bank of America] utilizada por Scranton para financiar la operación impuso como condición [a Scranton] para dar soporte a la operación, la suscripción de un "Vendor's Financing", préstamo de Grifols a Scranton. A pesar de que Scranton tenía caja suficiente y no necesitaba este préstamo, la entidad financiera creyó necesario involucrar a Grifols en la operación", explica el grupo.

Según Grifols, todas estas transacciones desde 2018 han sido registradas en los libros de la compañía y en sus cuentas públicas, tanto presentadas a la CNMV española como ante la SEC en Estados Unidos, "por lo que no existe ninguna nueva información que se pueda considerar oculta". La empresa recuerda que en la documentación enviada a la CNMV se refleja el tratamiento contable dado a dichas operaciones, y que éste tratamiento "está totalmente refrendado por el auditor KPMG".

"La compañía no entiende la diferente interpretación hecha por Gotham City Research a no ser que lo único que pretenda, como fondo cortoplacista que es, sea que baje la cotización de la acción tal y como ellos mismos reflejan en la página 2 de su informe, para obtener beneficios. Dada la urgencia en aclarar estos hechos, la compañía emitirá otra nota referida a los aspectos de negocio manifestados en el informe emitido por Gotham City Research. Esta nota se basa únicamente en aclarar los aspectos contables", concluye la respuesta de Grifols.