El coronavirus se traga 107.000 millones del valor bursátil del Ibex 35 desde el 19F

Para encontrar un peor arranque de año en el Ibex 35 hay que remontarse a las horas más oscuras de la crisis de 2007 y 2008. El índice de referencia de la Bolsa española retrocede un 12,3% en lo que va de 2020, aunque esta foto era radicalmente distinta hace poco más de dos semanas. El miércoles 19 de febrero marcó sus máximos anuales por encima de los 10.000 puntos, máximos desde mayo de 2018 y, teniendo en cuenta su índice gemelo que incorpora los dividendos, el nivel más alto de su historia. A partir de ese día, el desastre.

El oscurecimiento de las previsiones económicas por la caída del turismo, las interrupciones de suministro y la paralización de la actividad comercial han creado un cóctel que ha acabado por contagiar a los mercados. El Ibex 35, la referencia española, acumula un desplome del 16,9% desde el 19-F, un crash bursátil en toda regla tanto por la rapidez de su despliegue como por su magnitud. El índice cedió este viernes un 3,54% en la sesión, hasta 8.375,6 puntos, que supone un nuevo mínimo en la actual crisis bursátil que le llevan a niveles del 27 de diciembre de 2018. El saldo semanal también es negativo: un 3,9% de caída que se suma al 11,7% de la semana anterior, la peor desde 2010.

-17,5 millones de euros por minuto

Más allá de los porcentajes, su traducción a dinero contante y sonante es enorme: solo las 35 empresas del Ibex 35 han perdido en estas doce sesiones de bolsa 107.000 millones de euros de capitalización, casi una quinta parte del total: el 19 de febrero sumaban un valor en bolsa de 634.473 millones y, al cierre del viernes, 'solo' 527.404 millones. El ritmo, demoledor: más de 1.000 millones de euros por cada hora que ha estado abierta la Bolsa, o 17,5 millones por minuto.

Como todo, las pérdidas han ido por barrios. En términos proporcionales, en porcentaje, lo peor se lo ha llevado IAG, el consorcio de aerolíneas dueño de Iberia, Vueling y ahora también Air Europa. Sus acciones han caído un 35% (-5.800 millones) desde el 19 de febrero. Por detrás, la hotelera Meliá (-26%, -445 millones), la siderúrgica Arcelor Mittal (-25%, -3.951 millones), Bankia (-23%, -1.229 millones) o la plataforma de reservas de vuelos Amadeus (-23%, -7.306 millones).

En orden de pérdidas de capitalización, Inditex, propietario de Zara, ha cedido 16.207 millones de euros (-16%), Banco Santander otros 14.424 millones (-22%), mientras que BBVA se coloca tercero en este ránking de números rojos con -7-628 millones y un 22% de caída acumulada. Las ventas de los inversores han sido indiscriminadas de ahí la coincidencia de los dos bancos con Telefónica, que también baja un 22% en doce sesiones y pierde 7.500 millones de capitalización en bolsa. Diez valores caen entre un 20% y un 23% en el transcurso de las 12 sesiones de bolsa.

Quo vadis, coronavirus

Esty Dwek, directora de estrategia global de Natixis Investment Managers Solutions, advierte sobre las consecuencias económicas de la expansión del coronavirus. "Los riesgos a la baja permanecen, ya que todavía no sabemos el alcance del impacto del brote en el crecimiento, lo que provoca mucho miedo en los mercados. (...) La volatilidad ha llegado para quedarse", señala. En este sentido, el índice VIX se ha dispara hasta niveles no vistos desde 2011 en plena crisis del euro que acabó con el rescate de países como España, Portugal, Grecia o Irlanda. Dwek también deja algo de espacio para el optimismo y considera que "las medidas de estímulo ya anunciadas y, las que están por venir, ayudarán a que el crecimiento de todo el año 2020 no se descarrile por completo".

Termina una semana histórica también desde el punto de vista de la política monetaria. En una acción no coordinada oficialmente, pero sucesiva y posterior a la reunión del G-7, varios bancos centrales han actuado con bajadas de tipos de interés. La Fed de EEUU, a la cabeza, Australia, Hong Kong, Canadá y hasta Argentina ha optado por reducir el precio del dinero para combatir los efectos del coronavirus para la economía. Sus movimientos explican en parte los fuertes rebotes registrados en bolsa durante la semana, aunque al final han quedado eclipsados por el temor a la crisis. "El mercado comienza a poner en entredicho la efectividad de las medidas monetarias, que se antojan insuficientes para afrontar la desaceleración económica provocada por el coronavirus, especialmente en lo que respecta al “shock” de oferta, cuya solución/posible compensación pasaría más bien por más apoyos fiscales", explican los analistas de Renta 4 en un informe.