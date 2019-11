El culebrón de la guerra comercial sigue y el Ibex y los europeos tiran de paciencia

Suaves avances, suave rebote en las bolsas europeas en medio de los vaivenes constantes en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, y a la espera de la primera intervención de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, que va a intervenir en unos minutos en el Congreso de la Banca Europea de Frankfurt. El tirón de Telefónica, que se queda en México pero pacta operar con la red de su competidor AT&T, y el de Repsol (ambas avanzan más del 1%), sumado a las alzas en la banca, dan algo de tregua al selectivo español y le permiten avanzar un 0,65% hasta 9.272 puntos.

Entre los protagonistas de la jornada vuelve a estar Dia, que se dispara otro 6% para recuperar los 20 céntimos por título. El cierre de su ampliación de capital la ha acelerado en las últimas sesiones. Ahora sabemos, además, que Fridman se enfunda plusvalías efímeras con Dia tras el 'estallido' de la cotización. Otro de los valores a seguir, Bolsas y Mercados (BME) objeto de deseo del grupo paneuropeo Euronext, de la suiza SIX y, tal y como avanzó La Información, de la alemana Deutsche Börse, se anota un 0,53% hasta 35,64 euros.

Pese a que "seguimos pensando que se alcanzará un acuerdo, aunque sea de mínimos, ya que ambas partes lo necesitan tanto políticamente como en el plano económico, lo cierto es que cada vez queda menos tiempo", apuntan desde Link Securities. El problema es que el próximo 15 de diciembre está previsto que EEUU incremente algunas de las tarifas impuestas recientemente del 15 al 25% para muchos productos de gran consumo. De ser así y según Juan J. Fernández-Figares, su responsable de Análisis, "el cierre del año se complicaría mucho para las bolsas europeas y estadounidenses". No obstante, ya se estaría barajando la posibilidad de que EEUU acceda a no subir estas tarifas, aunque en la mencionada fecha no se haya llegado a un acuerdo definitivo.

En el mercado secundario de la deuda, los inversores toman posiciones en bonos españoles y venden deuda alemana, francesa, italiana o portuguesa. Esto rebaja el interés de la deuda española a diez años hasta el 0,456% y coloca la prima de riesgo de nuestro país por encima de 77 puntos básicos. La portuguesa roza ya los 75 puntos básicos, por lo que se estrecha más el diferencial entre ambas, mientras que la italiana roza los 163 puntos básicos. De momento, el euro trata de mantener el tipo frente al dólar y fija su cruce en 1,1061 unidades.

En lo que respecta a las materias primas, el petróleo sigue viéndose penalizado por la falta de claridad en las negociaciones comerciales entre Washington y Pekín, los dos principales demandantes de crudo a nivel mundial. El barril de Brent, de referencia en Europa, retrocede hasta 63,73 dólares; mientras que el de crudo ligero West Texas lo hace hasta los 58,36 dólares.