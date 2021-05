La India: el tsunami de la Covid arrasa al gigante y desafía la recuperación global

La nueva ola de Covid no da tregua a La India y el país roza ya la crisis humanitaria. Con cerca de 19 millones de casos diagnosticados, cada día se producen al menos 400.000 nuevos contagios y más de 208.000 personas han fallecido a causa del virus desde que estalló la pandemia. Si bien la comunidad internacional teme que el recuento oficial se quede corto. La quinta economía del mundo por tamaño (su riqueza alcanzó los 2,31 billones de dólares en 2020) se ha visto desbordada por una variante del virus mucho más agresiva que ha puesto en jaque todas las estructuras del país y, muy especialmente, las sanitarias. Su aportación al crecimiento mundial es clave y, por ello, cualquier traspié en su salida de la crisis tendrá también efectos sobre la recuperación global.

La grave escasez de suministros médicos y de personal sanitario, el colapso de los hospitales y la lentitud de la campaña de vacunación (solo han sido inoculados el 9% de sus 1.400 millones de habitantes) se han encontrado con el caldo de cultivo perfecto. Primero, por el desafío que representa la superpoblación. Según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), India es solo por detrás de China el país con más habitantes de la Tierra (un 18,04% frente a un 18,25% del total).

En segundo lugar, por la laxitud en las medidas de control de la pandemia coincidiendo con las elecciones locales que se vienen celebrando desde marzo y con celebraciones religiosas como el Kumbh Mela (Jarra Sagrada), en el que millones de devotos descienden a orillas del río Ganges en la ciudad norteña de Haridwar para bañarse en sus aguas y purificar su alma. El festival, que se celebra cada doce años, ha coincidido este pasado mes de abril con la segunda ola del virus.

La pandemia no entiende de espiritualidad... y tampoco de credenciales. El gigante asiático es el mayor proveedor de medicamentos genéricos a nivel mundial con una cuota de mercado del 20% y suministra el 62% de la demanda mundial de vacunas, de acuerdo con los datos que maneja la agencia estatal Invest in India. Que la tercera potencia farmacéutica a nivel global afronte una crisis sanitaria de esta índole puede parecer extraño, pero no lo es tanto.

"En India se producen vacunas bajo licencias de grandes farmacéuticas que las exportan a otros países", recuerda a 'La Información' Mario Esteban, investigador principal del Real Instituto Elcano. No son licencias liberadas o públicas, sino que hay de por medio derechos de propiedad intelectual en manos de las multinacionales del sector. El país se ha visto obligado, así, a paralizar la exportación de dosis -una de cada cinco que se administran en el mundo proceden de allí-.

Las previsiones apuntan a que la curva de contagios podría alcanzar su pico dentro de unas tres semanas y no está claro que la Administración india vaya a aplicar un confinamiento total a nivel nacional. De ahí que haya expertos que descarten en principio que el 'golpe' a la economía vaya a ser tan fuerte como en la primera ola. Su riqueza se contrajo un 8% en el conjunto del pasado ejercicio, con un desplome histórico del 23,9% durante el primer trimestre fiscal, que va de abril a junio. En Crédito y Caución aseguran que, pese a la gravedad de la situación sanitaria actual, el impacto será menos significativo y no prevén, en principio, un escenario de doble caída.

La calificación de su deuda y la banca, en el punto de mira

"De hecho, el PIB real todavía puede mostrar una tasa de crecimiento de dos dígitos debido al estímulo fiscal y a las condiciones financieras en marcha", sostienen fuentes de la aseguradora a este diario. El impacto de la nueva ola se cebaría sobre todo con el comercio minorista y mayorista, mientras que la industria y la agricultura seguirían apoyando la recuperación. Inciden, además, en que las finanzas públicas ya estaban deteriorándose antes de esta nueva ola, si bien venían de un punto de partida "relativamente bueno". A la vez, están las implicaciones para la calificación soberana de la India y para el sector financiero -los bancos públicos en particular- por el deterioro de la calidad de los activos y pese a las inyecciones de capital.

La agencia Fitch confirmó recientemente su calificación de grado de inversión "BBB-" para la India, tras un movimiento similar de Moody's dos semanas antes. Aunque la perspectiva de ambas agencias sigue siendo negativa, descartan que el reciente aumento de casos de Covid-19 vaya a hacer descarrilar la recuperación económica del país. "De hecho, las valoraciones del mercado son complacientes al mirar más allá de los vientos en contra a corto plazo para centrarse en el crecimiento a medio plazo", defienden Marcus Weston y Aravindan Jegannathan de JK Capital Management. Las próximas semanas serán críticas para evaluar "el impacto económico real de la catástrofe humana que está desarrollándose ante nosotros", zanjan.

En medio de este escenario incierto su divisa también se está viendo afectada. "Hemos revisado a la baja nuestras previsiones para la rupia india a lo largo del año para reflejar el impacto negativo de la grave situación de Covid y la correspondiente reacción del Banco de la Reserva de la India", apunta Olivia Álvarez, del bróker Monex Europe, que recuerda cómo el organismo ha ampliado su programa de flexibilización cuantitativa. La entidad se comprometió a principios de mes a adquirir hasta 1 billón de rupias (14.000 millones de dólares) en bonos este trimestre para mantener bajos los costos de endeudamiento y apoyar la recuperación.

El riesgo de contagio a países vecinos y el movimiento de EEUU

Más allá de los efectos de la pandemia sobre la economía, los expertos consideran que la verdadera amenaza para los países vecinos es el contagio de estas variantes más infecciosas del virus ante los bajos ratios de vacunación. El avance de la Covid ha llevado a recuperar las medidas de control en toda la región para afrontar la crisis sanitaria. Los gobiernos de Pakistán y Bangladesh probablemente favorezcan los cierres intermitentes en los focos de infección debido a las protestas contra las restricciones y Sri Lanka ya tuvo que hacer frente a una tercera oleada del virus y a una nueva cepa más infecciosa.

El temor a ese efecto dominó y la situación de extrema gravedad que atraviesa el país han animado a otras grandes economías a movilizar recursos para La India. Lo ha hecho la Unión Europea y a principios de semana, fue el presidente estadounidense, Joe Biden, quien prometió al primer ministro Narendra Modi que su país proporcionaría "una gama de asistencia de emergencia, incluyendo suministros relacionados con el oxígeno, materiales para la vacunación y medicamentos". Este movimiento podría reforzar las relaciones entre Estados Unidos e India, pero no supone un cambio geopolítico.

India es miembro del llamado 'grupo Quad', junto a Estados Unidos, Japón y Australia, y la firma hace unos años del Acuerdo de Compatibilidad y Seguridad de las Comunicaciones (Comcasa) también reforzó los lazos entre Estados Unidos e India. Desde el punto de vista económico, ambos países buscan desde hace tiempo más sinergias en su relación. EEUU es el principal destino de las exportaciones de India y el segundo país de origen de sus importaciones. Como recuerdan desde Crédito y Caución, la mayoría de las importaciones siguen procediendo de China, pero desde el choque fronterizo con este país, la Administración india se centra en reducirlas. Sin embargo, esto no supondrá una sustitución automática por compra de productos estadounidenses, ya que India tiene en marcha planes de incentivos en el marco de la iniciativa 'India autosuficiente' para reducir las importaciones.