La intriga de la Fed: es inédito subir tipos y controlar la inflación... sin generar paro

Jerome Powell debería estar abriendo una botella de champán ante el proceso desinflacionario después del ciclo alcista de tipos más rápido y arriesgado, pero no se fía de lo que ve en la economía de Estados Unidos. Ni siquiera la aceleración del PIB en el tercer trimestre o la fortaleza del mercado laboral le han hecho abandonar la prudencia que muestra en las últimas reuniones. Tampoco el cuadro de color de rosa que pinta la economía pese a que tuvo que decir que todavía "no está seguro" de que los tipos de interés estén en "un nivel suficientemente restrictivo".

Sobre el papel, la Reserva Federal (Fed) debería seguir subiendo los tipos de interés porque "la inflación sigue elevada" y "la actividad económica se expandió a un ritmo fuerte", en palabras exactas de la declaración oficial. Con menos, otro banquero central movería aguja al alza del precio del dinero. Pero él se plantó otra vez, y es la tercera vez que lo hace en 2023, dejando los tipos en el rango del 5,25%-5,5%, su nivel más alto desde 2001.

En una reflexión abierta ante la prensa tras la reunión, Powell compartió su intriga sobre lo que está sucediendo. "Creo que todo el mundo se ha sentido satisfecho al ver que hemos podido lograr avances bastante significativos en materia de inflación sin ver el tipo de aumento en el desempleo que ha sido típico de ciclos de aumentos de tasas como este. Se trata de un resultado históricamente inusual y muy bienvenido. Lo que estamos viendo en el mercado laboral es muy positivo. Los aumentos salariales están disminuyendo, como discutimos, pero de una manera gradual. Eso es lo que queremos ver", indicó el presidente la Fed.

El presidente de la Fed hizo referencia a un encuentro reciente con pequeños empresarios en el que salió a la luz el daño en los hogares y empresas del encarecimiento del coste de la vida. "Es doloroso para las personas, especialmente para aquellas no tienen muchos recursos financieros adicionales y que gastan la mayor parte de sus ingresos en las necesidades básicas de la vida", recordó Powell. "Me fui de allí pensando que realmente, lo mejor que podemos hacer por EEUU es restaurar completamente la estabilidad de precios, y no fallar en esa tarea, y hacerlo lo más rápido posible, pero también con el menor daño que podamos".

La ambigüedad sobre diciembre

Powell insistió en que no dejarán que la inflación vuelva a arraigar en la economía ahora que están a punto de arrancar su raíz. "Durante el primer año aproximado de nuestro ciclo de endurecimiento, el riesgo estaba claramente en el lado de no hacer lo suficiente. Hemos avanzado lo suficiente como para que los riesgos se hayan vuelto más equilibrados aunque no podemos identificarlo con precisión. Estamos comprometidos a reducir la inflación hasta nuestro objetivo con el tiempo, y lo haremos", comentó a preguntar sobre futuros movimientos de tipos. Sobre la reunión de diciembre, el gobernador de la Fed insistió en que "la decisión no está tomada" y ni siquiera se discutió en el encuentro de este 1 de noviembre.

Lo que sí está decidido y fuera de discusión, según lo expresado por Powell, es que no habrá recortes de tipos a corto plazo. Ni están sobre la mesa, ni se les espera. Al revés, el objetivo de la Fed sigue centrado en mantener los tipos altos el tiempo suficiente como lograr que la inflación esté bajo control. "Diría que, al observar el lenguaje hoy, estamos evaluando en qué medida podría ser necesaria una firmeza adicional en la política", advirtió el rector de la Fed. El presidente tuvo tiempo de cometer un aparente error sobre el objetivo de crecimiento del IPC.

"El hecho es que el Comité no está considerando recortes en las tasas en absoluto en este momento. No estamos hablando de recortes de tasas. Seguimos muy centrados en si hemos logrado una postura de política monetaria lo suficientemente restrictiva para llevar la inflación de manera sostenible hasta el 3% con el tiempo. Esa es la pregunta en la que nos estamos enfocando", señaló en una suerte de lapsus con el 3 que luego corrigió al volver a referirse al 2 por ciento de objetivo de inflación.

En su reunión de septiembre, la Fed publicó su cuadro de proyecciones macro en las que incorpora su previsión sobre la evolución de indicadores como el IPC, el PIB, el desempleo o en que nivel estarán los tipos de interés. Powell volvió a quitar importancia al llamado "dot plot" o diagrama de puntos y dedicó algo de tiempo a divulgar qué se esconde tras ese documento. En otras cosas, aseguró que su eficacia disminuye si han pasado tres meses, como ahora, desde que se emitió. También que solamente refleja el consenso de los pronósticos personales de los participantes con voz de cara al documento. "Si las cosas cambian, el pronóstico de cada uno cambia pero no significa que nos pongamos a hacerlo todos a la vez".

A diferencia de discursos anteriores, el banquero central de EEUU minimizó el impacto económico hasta la fecha de los precios del petróleo, la huelga general del sector del automóvil o la guerra de Israel en Gaza. "El panorama general es que tenemos una economía muy sólida, un mercado laboral fuerte y estamos avanzando en cuestiones relacionadas con el mercado laboral y la inflación. Estamos muy enfocados en tener la seguridad de que hemos logrado una postura de política monetaria lo suficientemente restrictiva. Esa es realmente nuestra prioridad", recordó sobre la tarea que tiene encomendada la Fed.