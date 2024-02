Inversión por dividendos: ¿cuánto necesitas para vivir de las rentas?

¿Quién no ha soñado con vivir sin preocuparse por el dinero? Imagina vivir únicamente de tus inversiones: ¿Qué harías? En un mundo donde las familias han visto reducido su poder adquisitivo un 4,5% en los últimos dos años, según el Banco de España, este sueño parece más lejano que nunca. La inflación ha acabado con la capacidad de ahorro hasta hacerla desaparecer casi por completo. Pero, ¿es realmente posible?

Un informe reciente de Better Finance revela una dura realidad: los ahorradores europeos, incluyendo pensionistas, han perdido cantidades astronómicas de poder adquisitivo entre 2022 y 2023, atrapados entre la inflación y tasas de interés reales negativas. Frente a este escenario, la búsqueda de alternativas de inversión se ha vuelto una necesidad urgente.

Muchos ahorradores e inversores, cansados de la volatilidad del mercado de acciones y desencantados con la renta fija, acuden a los bancos en busca de respuestas. Buscan estrategias a largo plazo que les permitan dormir tranquilos, sin la necesidad de revisar los índices bursátiles cada día y sin el fantasma de la inflación acechando.

Aquí surge esa pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez: ¿Es posible vivir solo de los dividendos? ¿Cuánto dinero necesitaría para hacerlo realidad? Francisco Palomino, asesor de inversiones de Renta 4 Banco, nos clara estas dudas y revela si la independencia financiera a través de los dividendos es un mito o una realidad alcanzable.

¿Quién vive de los dividendos?

La mayoría pertenece a un grupo selecto: clientes con un alto patrimonio, generalmente a partir de 500.000 euros. Estos inversores suelen ser personas de mayor edad que han acumulado un considerable patrimonio financiero a lo largo de sus vidas. En cuanto a su estrategia de inversión, se caracteriza por ser a largo plazo. Adoptan una estrategia de "comprar y mantener", centrando su atención en acciones de calidad y grandes empresas, conocidas por su menor volatilidad y por mantenerse firmes en diferentes situaciones del mercado.

Esto no solo les proporciona una cierta estabilidad, sino que también les permite generar ingresos regulares a través de los dividendos. Además, estos inversores no ponen todos sus huevos en la misma cesta. Para una mayor seguridad, diversifican sus inversiones incluyendo renta fija, como bonos gubernamentales y corporativos de alta calidad. “Esta diversificación no solo busca garantizar ingresos recurrentes para complementar otras fuentes como pensiones o rentas de alquileres, sino que también minimiza el riesgo y la volatilidad de sus inversiones globales", señala.

¿Cuánto dinero necesito para vivir de los dividendos y cuál sería una buena cantidad de partida?

La rentabilidad de los dividendos, varía en muchas compañías entre un 5% y un 8-9% anual. Basándonos en estas cifras, Palomino sugiere una rentabilidad media del 6%. Esto significa que, con un patrimonio de 500.000 euros invertidos, se podrían recibir aproximadamente 4.800 euros netos por cada 100.000 euros invertidos. En total, esto se traduce en unos 24.000 euros al año por una inversión de 500.000 euros.

Palomino proporciona ejemplos concretos para ilustrar esto, mencionando las cinco compañías del Ibex35 con mayor dividendo proyectado para 2024. Estas son: Enagas, con un rendimiento del 11,27%; Caixabank, con un 9,77%; Unicaja, también con un 9,77%; Banco Sabadell, con un 9,08%; y Bankinter, con un 8,21%.

Además, se refiere a las cinco compañías del Eurostoxx 50 que se espera que ofrezcan los dividendos más altos para el mismo año. Estas incluyen: Intesa Sanpaolo, con un 10,99%; Nordea Bank, con un 8,41%; Mercedes Benz, con un 8,26%; Volkswagen, con un 8,04%; y BBVA, con un 7,97%.

Además de la rentabilidad, es crucial tener en cuenta los aspectos fiscales de los dividendos. En España, los dividendos en efectivo están sujetos a una retención del 19% en el momento del abono. Además, la fiscalidad de los dividendos varía: los primeros 6.000 euros recibidos tributan al 19%, y la cantidad que va de 6.000 a 50.000 euros tributa al 21%.

¿Cuántas acciones de dividendos necesitaría tener en la cartera y qué tipo de empresas o sectores?

Al plantearse cuántas y qué tipo de acciones de dividendos incluir en una cartera, en Renta 4 afirman que “la decisión de diversificación es clave”. Para evitar concentrar demasiado riesgo en pocas empresas y asegurar una diversificación adecuada, la firma ha optado por incluir 8 empresas en su cartera, todas con un peso equiponderado. Esto significa que ninguna empresa tiene una influencia desmedida sobre el conjunto, reduciendo así el riesgo y aumentando las oportunidades de rendimiento estable.

Siguiendo esta estrategia, las empresas seleccionadas por Renta 4 son líderes en los sectores más robustos del entorno empresarial español y portugués. Estas compañías han llegado a un punto en su desarrollo en el que pueden ofrecer un alto dividendo de forma periódica a sus accionistas. Esto las hace atractivas para los inversores que buscan no solo rentabilidad sino también diversificación, liquidez e ingresos periódicos.

La composición actual de esta cartera es la siguiente: Enagas, Iberdrola, Inmobiliaria Colonial, Navigator, Repsol, Sacyr, Santander y Telefónica, cada una con un 12,50% del total de la cartera. "Esta selección de empresas líderes proporciona no solo un alto dividendo, sino también una estabilidad y seguridad clave para los inversores”, afirman.

Po último, Francisco Palomino resalta la utilidad de 'Fondotop', una herramienta innovadora diseñada para identificar fondos de inversión especializados. Esta plataforma se centra en localizar fondos que consistentemente invierten en compañías conocidas por ofrecer dividendos de manera regular. Lo que distingue a 'Fondotop' es su capacidad para guiar a los inversores en la selección de fondos basada en sus estrategias de inversión específicas.