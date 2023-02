Las aseguradoras exprimirán en bolsa el último arreón de los tipos de interés

El sector asegurador tomará el relevo al financiero este 2023 en bolsa. Las compañías aseguradoras se verán beneficiadas, al igual que la banca, de la subida de los tipos de interés, mejorando sus ingresos financieros, mientras que el traslado de la inflación a las primas, que conlleva un decalaje de un año, compensaría el aumento de la siniestralidad y la subida de los costes. Ya en el último trimestre del año pasado esta mejora de las perspectivas comenzó a apreciarse. Así, el índice de referencia europeo, el Stoxx 600 Insurance Price, cerró con una subida del 5%, pero desde los mínimos de octubre se anotó una revalorización del 16,24%. En lo que va de año ya gana un 6%.

Desde Bankinter Gestion de Activos, explican que las aseguradoras se ven beneficiadas por un entorno de tipos altos, que les permiten mejorar tasas de retorno con menor consumo de capital. De hecho, en la presentación de resultados de Mapfre, el presidente de la entidad, Antonio Huertas, dijo que la rotación de la cartera de renta fija, a medida que se produzcan los vencimientos, iría a favor de una positiva evolución de los ingresos financieros. Pero serán las que tengan una mayor presencia del negocio de Vida las que más noten el cambio de la política monetaria del BCE, asegura Ignacio Cantos, socio director de ATL Capital. Y esto se traduce también en un incremento de la oferta dirigida a clientes minoristas, aseguran los analistas JP Morgan, mejorando las entradas netas y un mayor margen para crecer.

Ni siquiera el hecho de que las valoraciones hayan arrancado este año ya en niveles muy exigentes podrían empañar este desempeño, ya que como señalan los analistas de Bankinter Gestión de Activos, “continúan ofreciendo un retorno de capital atractivo”. Pero estas no serían las únicas fortalezas del sector. A ello hay que añadir una rentabilidad por dividendo atractiva con "potencial de mejora de la misma a futuro”, añaden los expertos. Por poner un ejemplo, Mapfre ha confirmado el pago de un dividendo complementario de 0,085 euros por acción, lo que supone elevar el dividendo con cargo a 2022 a 0,145 euros por acción, es decir, un ‘pay out’ del 70%, en línea con el objetivo marcado de destinar un porcentaje de los beneficios a retribuir a los accionistas un 50% o por encima de ese porcentaje. Únicamente, la inflación podría empañar esta evolución si implicara un mayor impacto tanto por la parte de costes como por la de siniestros.

Las favoritas de los analistas

Entre las compañías favoritas de los analistas destaca Mapfre. Finaccess Value asegura que la compañía seguirá beneficiándose de su condición de aseguradora global y una estrategia basada en el crecimiento rentable, la digitalización y la gestión técnica. Los expertos destacan como fortaleza que la compañía ha estado realizando una optimización de su estructura a través de la venta de negocios no estratégicos y la disminución de capacidad para centrarse en la venta de seguros en aquellas áreas más rentables. A ello se le suma un nivel de solvencia, cómodo (que se sitúa en el 220%), una rentabilidad por dividendo elevada (del 8,1% para este año), múltiplos de valoración atractivos (PER estimado de 7,8x frente a 11,3x de media en los últimos 10 años y 8,4 veces del Stoxx Insurance) y un cambio de tendencia a mejor del resultado en Latinoamérica. Las acciones suben algo más del 7% en el año y concentran el 50% de las recomendaciones de compra, según el consenso de mercado recopilado por Bloomberg.

AXA sería otra de las compañías del sector asegurador a tener en cuenta. La aseguradora se está recuperando con fuerza de la crisis de la coronavirus Entre sus puntos fuertes, Finaccess Value destaca una gran solidez financiera (ratio de solvencia de 229%), la evolución positiva del ratio combinado hasta el 93,8%, un margen de inversión resiliente y una fuerte generación de caja. La compañía aglutina el 82% de las recomendaciones de compra.

Munich Re también sería otro valor a considerar, puesto que cotiza a 11,25 veces su PER estimado, lo que supone un descuento del 10% frente a su media de 10 años (12,65x) y presenta uno de los mayores ratios de solvencia del sector, lo que le convierte entre las preferidas dentro del reaseguro, concentrando un 66,7% de las recomendaciones de compra. Para terminar, Allianz, que se beneficiaría tanto de una valoración en niveles atractivos como de estar muy expuesta a la recuperación de los mercados de deuda. A ello se sumaría un balance muy diversificado a nivel geográfico y de producto. Esto es suficiente para que Bankinter Gestión de Activos la tenga como uno de los valores mejor posicionados de cara a 2023. El 68% de las recomendaciones del consenso de mercado que recoge Bloomberg, recomienda comprar sus acciones.