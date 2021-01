La opa de IFM por Naturgy abre el telón a más operaciones dentro del sector

Movimientos corporativos dentro del sector energético. El fondo australiano IFM ha sido el primero en mover ficha y ha lanzado una opa por el 22,69% de Naturgy, que supondrá, en caso de tener éxito, el desembolso de alrededor de 5.060 millones de euros en efectivo. Los expertos no descartan la posibilidad de que incluso se produzca una contraopa y que este movimiento sea el punto de partida para que grandes inversores aprovechen el buen momento que atraviesan las 'utilities' y se lancen a realizar otras operaciones.

Todas las miradas en la opa lanzada por IFM sobre Naturgy están puestas en la decisión que tomen dos de sus grandes accionistas como son Criteria Caixa (24,8% del capital) y Sonatrach (4,1%). Los otros dos, como son Rioja Acquisition –bajo control de CVC y los March– (20,7%) y GIP (20,6%) ya han mostrado su rechazo a la oferta realizada por el fondo estadounidense. Además, y más importante para el devenir del sector, será la postura que adopte el Gobierno, que aprobó como consecuencia del impacto de la Covid-19 en los mercados una reforma normativa para evitar operaciones en sectores estratégicos, por lo que analizarán "al detalle" la posible irrupción de la australiana en la compañía presidida por Francisco Reynés.

Por tanto, este movimiento de IFM puede ser la punta de lanza para que se produzcan más en el sector e incluso en otros. La mayoría de expertos coincide en que ha aumentado la probabilidad de que haya transacciones corporativas. ¿El motivo? Se ha reavivado el interés en las utilities ibéricas, que cuentan con un modelo de negocio sólido y estable gracias a su carácter más defensivo. Además, "aquellos sectores que iban bien antes de la pandemia pero se han visto profundamente castigados por la misma son un blanco fácil. Entre ellos, yo me decanto por el turístico y la construcción", según señala Diego Morín, analista del bróker IG.

Desde Banco Santander abren la posibilidad de que la operación no prospere con éxito ya que "no nos sorprendería que Criteria Caixa y Sonatrach tomaran la decisión de no vender". La entidad cántabra, en su último informe titulado 'en actitud de esperar a ver' elevó su valoración para Naturgy desde los 23 a los 23,9 euros. No obstante, si hay transacciones corporativas podría alcanzar los 27,2 euros (cotiza sobre los 21,94 euros) puesto que "captaría la creación de valor de un potencial desmembramiento por negocios y su posterior venta a los compradores más adecuados". Por ejemplo, las redes y energías renovables a fondos de infraestructuras, clientes y generación de ciclo a petroleras que quieran una plataforma 'verde' en España...

Este es, sin lugar a dudas, el gran temor de Naturgy. Desde la compañía española ven que, en caso de prosperar la opa, pudiera producirse un troceamiento como la vía elegida para la búsqueda de la máxima rentabilidad para sus participaciones. ¿El motivo? Si Criteria Caixa optara por acudir a la opa, e IFM alcanzara el porcentaje máximo tras la oferta lanzada, los tres 'hedge funds' presentes que estarían en la compañía española controlarían más de un 60% del capital y tendrían vía libre para cumplir su 'hoja de ruta', sea la que sea.

La decisión del Gobierno puede despertar aún más el apetito por parte de los inversores o, por el contrario, enterrarlo. Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, coincide en este escenario puesto que "si el Gobierno se opone, el interés de los inversores internacionales se dirigirá hacia otros países". Además, prevé que los movimientos continúen dentro del sector pero no en las grandes 'utilities' sino en las renovables. "Entre las grandes del sector no veo potenciales piezas por cómo está configurado el accionariado de Red Eléctrica, Enagás, Endesa... o por el tamaño bursátil de Iberdrola. A lo mejor hay alguna operación entre las renovables, que son más asequibles, pero también están muy controladas por los accionistas de referencia".

De ahí que uno de los nombres que aparezca en la mayoría de quinielas de los bancos de inversión no sea española sino lusa como es EDP, la utilitie tradicional que tiene mayor exposición a las renovables, por lo que 'matarían dos pájaros de un tiro'. Desde Morgan Stanley destacaron que su filial renovable "está en precio pero EDP representa una oportunidad de compra ya que, si restamos el valor de sus filiales, su negocio tradicional cotiza a tan solo un PER (número de veces que el beneficio está contenido en el precio de la acción) de ocho veces para 2022".