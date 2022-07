El oro pincha en hueso: qué le falta para volver a ser activo refugio en el mercado

El oro no ha logrado mostrar su valor como activo refugio en lo que va del año, mientras que su precio marcó su nivel más bajo desde la primavera de 2021. A ello hay que sumarle que el índice que replica el comportamiento de las acciones mineras de oro cayó a un mínimo de más de dos años. ¿Hay algo que pueda modificar esta situación y que el metal dorado vuelva a ser el escudo defensor de los inversores? Esa es una de las cuestiones que se preguntan los expertos en el entorno actual.

La media del mercado sigue teniendo fe sobre el metal amarillo, aunque de momento no ha dado esos signos. El aumento de los tipos de interés y la fortaleza del dólar contribuyeron a su caída hasta los 1.700 dólares la onza, mientras que el índice NYSE Arca Gold Miners descendió recientemente hacia los 700 puntos, el nivel más bajo desde abril del 2020. “El oro ha pasado los últimos dos años estancado en un rango de cotización entre los 1.600 dólares en la parte inferior y con una fuerte resistencia justo por debajo de los 2.000 dólares, y ese es probablemente la referencia en la que el mercado se seguirá focalizando hasta que concluya el ejercicio”, expone Peter Spina, presidente de GoldSeek.com.

Sin embargo, cualquier indicativo de que la Reserva Federal vaya a llegar al final de sus aumentos de tipos podría desencadenar una gran respuesta en los precios del oro, tal y como visualiza el experto, lo que podría “elevar los precios hacia el extremo superior de su rango de cotización o más allá”. Las cifras de inflación al rojo vivo en Estados Unidos han generado temores de tipos más agresivos. Algo que, según los expertos, aumenta el riesgo de una recesión. La lectura del IPC de junio en el país norteamericano mostró un aumento hasta casi un máximo de los últimos 41 años del 9,1%, lo que respalda las expectativas de más aumentos del precio del dinero por parte de la institución monetaria.

“Históricamente, los inversores han utilizado el oro para compensar las pérdidas por la inflación, pero las alzas en los tipos del banco central y la fortaleza del dólar estadounidense lograron opacar el atractivo del metal”, esgrimen desde Morgan Stanley en un reciente informe. Por su parte, Paul Wong, estratega de mercados de Sprott Asset Management, señala que el concepto del oro como cobertura contra la inflación nació hace casi 50 años en un mercado que es “casi completamente diferente al mercado actual”.

La vuelta al escudo protector

En la década de 1970, el franco suizo y el metal dorado se convirtieron en los “destinatarios dominantes de los flujos en los que refugiarse”. No obstante, recalca que hoy “las políticas de la Reserva Federal y otros bancos centrales se han convertido en el principal impulsor de las expectativas del mercado, ya que controlan las palancas de liquidez”. La Fed anunció un aumento de tipos de 75 puntos básicos en junio, la mayor subida desde 1994, en un esfuerzo por combatir la inflación. “Los temores de inflación y recesión recurrentes comenzaron a cristalizarse alrededor del final del primer trimestre y han aumentado desde entonces”, por lo que el oro ha sufrido en cualquiera de los escenarios a corto plazo, asegura Wong. Aun así, “los flujos de venta superan con creces cualquier mensaje que la inflación o la recesión tengan sobre el metal”, tal y como describe.

Wong advierte sobre las potenciales nuevas caídas en un marco temporal más estrecho, con la posibilidad de un movimiento al alza a partir de entonces. Los precios del metal pueden “caer temporalmente a niveles que pueden sorprender”, dice. “Pero hay un argumento que dice que los mercados bajistas rara vez terminan de forma aburrida y encogiéndose de hombros, por lo que dar por muerto al oro puede ser precipitado”, añade. Por ahora, no hay señales de un cambio importante. Los precios del oro cotizan casi un 6% más bajo con la referencia de hace un mes, lo que contribuye a una pérdida del 7% en lo que va de ejercicio, aproximadamente.

Con todo, si los mercados de deuda ya no pueden manejar el aumento de los tipos de interés, la Fed se vería obligada a reducir la velocidad y detener las alzas, lo que provocaría un enfriamiento del dólar y, según Spina, “los inversores occidentales en oro comenzarán a aumentar sus posiciones”. “Si los precios del oro tocan fondo, eso puede ofrecer una oportunidad en las acciones mineras”, analiza Spina. El fondo cotizado en bolsa VanEck Gold MinersGDX ha perdido más del 20% este año. “Las mineras cotizan como si el oro estuviera por debajo de 1.500 dólares, lo cual no es real”, indica Spina. A su modo de ver, todo el sector de la minería del oro ha sido “diezmado”. “Mientras el precio del oro se mantenga aquí y comience a subir nuevamente, las acciones de oro tendrán un gran rebote importante”, finaliza.