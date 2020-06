"El tamaño del fondo de recuperación es insuficiente para los desafíos de la UE"

Joachim Fels, asesor económico global de Pimco, la mayor gestora de renta fija del mundo, teme que la Comisión Europea se haya quedado corta con el fondo de recuperación de 750.000 millones de euros para hacer frente al golpe económico del coronavirus, y que incluye 500.000 millones en transferencias directas a fondo perdido para los Estados miembros y préstamos a los países por valor de 250.000 millones. "Me temo que el tamaño no es lo suficientemente grande dados los desafíos económicos en los próximos años", ha apuntado en una entrevista a La Información, la primera que concede a un medio español en el último año. En opinión del economista, hasta 2022 no se recuperarán los niveles de crecimiento previos a la crisis por la Covid-19, que traerá más desigualdad y esto podrá desembocar en una subida de los impuestos a las rentas más altas y a la riqueza.

¿Están las economías desarrolladas preparadas para una segunda oleada del coronavirus?

Las segundas oleadas son casi inevitables, ya que las restricciones a la movilidad y a las actividades sociales y económicas se están levantando y la tecnología de prueba y rastreo sigue sin ser óptima en muchos lugares. Sin embargo, es probable que esas segundas olas sean menos severas y estén más localizadas a medida que más personas se inmunicen y tanto éstas como las empresas tomen más medidas de precaución. Mi impresión es que China está mejor preparada para una segunda ola, seguida de Europa. Estados Unidos probablemente esté menos preparado, puesto que la ciudadanía no es tan disciplinada y el sistema de salud público es menos eficiente y no cuenta con los recursos suficientes en comparación con Asia y Europa.

Teniendo en cuenta esto ¿Cuáles son sus proyecciones económicas a medio plazo?

La mayoría de las economías tomaron un ascensor exprés desde el ático hasta el sótano, pero ahora tienen que subir de nuevo las escaleras. La buena noticia es que hemos visto el suelo de actividad económica entre abril y mayo y se está iniciando una recuperación. La mala es que llevará mucho tiempo, probablemente hasta 2022 poder volver a los niveles de actividad previos a la crisis. La reapertura será desigual y gradual en todos los sectores y economías. Las cadenas de suministro seguirán viéndose afectadas por algún tiempo. Los viajes y el turismo tardarán en regresar. Y el distanciamiento social significa que muchas empresas operarán por debajo de la capacidad normal durante bastante tiempo.

¿Puede la Covid-19 dar lugar a un cambio en el modelo económico y de producción?

La crisis acelerará tres tendencias que ya estaban en movimiento con anterioridad a ella: la desglobalización, la digitalización y la creciente desigualdad. La desglobalización continuará más rápido porque las empresas intentarán reducir y simplificar las cadenas de suministro globales y llevar más producción a casa. A ello contribuirá también la tendencia a un mayor proteccionismo comercial. La digitalización también se acelerará, al verse como algo más normal trabajar, comprar, utilizar los servicios bancarios y de restaurantes desde casa. Por lo tanto, habrá menos demanda de locales comerciales y oficinas. Y finalmente, es probable que la desigualdad de ingresos y riqueza aumente aún más debido a la crisis, lo que a su vez podría dar lugar a reacciones políticas para abordar la desigualdad. Como consecuencia, es probable que los impuestos sobre los ingresos más altos y la riqueza aumenten con el tiempo.

¿Qué efectos puede tener esta crisis en el equilibrio de poderes entre Oriente y Occidente?

Muchas sociedades y sistemas políticos orientales han estado mejor equipados para hacer frente a la crisis de salud, en parte porque han visto grandes brotes de virus antes, en parte porque algunos de ellos tienen gobiernos más autoritarios y en parte porque han sido más rápidos en adoptar nuevas tecnologías. No hay ganadores de esta pandemia en sentido absoluto, pero es probable que Asia emerja como un ganador relativo.

¿Va el nuevo megafondo europeo en la buena dirección?

El fondo de recuperación no cambia las reglas del juego, pero ciertamente es un paso importante en la dirección correcta. Nuevamente, es importante que la mayor parte del dinero llegue en forma de transferencias en lugar de préstamos, como se prevé tanto en el caso de la propuesta de Merkel y Macron como en la última anunciada por la Comisión Europea. Sin embargo, me temo que el tamaño no es lo suficientemente grande dados los desafíos económicos en los próximos años. Sin embargo, la experiencia demuestra que una vez que se ha establecido una nueva línea de financiación, aumentar el tamaño más adelante es relativamente fácil. En este sentido, el fondo de recuperación de la UE es un paso importante.

¿Penalizarán los mercados a España e Italia por acudir a la ayuda europea?

Esto depende de si la ayuda llega en forma de préstamo o transferencias. Los préstamos aumentarán aún más los niveles de deuda y por lo tanto corren el riesgo de elevar también los costes de financiación. Los mercados preferirán que reciban la ayuda en forma de transferencias para sectores y regiones más afectados.

¿Y es suficiente la respuesta a la crisis que ha dado hasta la fecha el BCE?

La respuesta del BCE ha sido rápida y de gran tamaño desde el principio. Resulta obvio que el daño económico será mayor de lo esperado inicialmente, por lo que no tengo dudas de que el BCE volverá a hacer lo correcto e incrementará aún más el tamaño y la duración de su programa de compra de bonos PEPP. Esto no puede ser un sustituto de la acción fiscal, pero facilita que el gobierno brinde más apoyo fiscal.

¿Ve a la Fed llevando los tipos oficiales en Estados Unidos a negativo?

Es poco probable que la Fed introduzca tasas de interés negativas en el corto plazo porque les preocupan las posibles huidas de fondos del mercado monetario y las cuentas bancarias. Sin embargo, si el presidente Trump es reelegido y decide reemplazar al presidente Powell por una persona más cercana a la Casa Blanca, esto puede cambiar. Mientras tanto, es más probable que la Fed use las compras de activos y la orientación a futuro sobre las tasas de interés para proporcionar una política acomodaticia.

¿Qué consecuencias puede tener un rebrote de las tensiones entre Estados Unidos y China?

Es probable que las tensiones entre Estados Unidos y China se intensifiquen en el período previo a las elecciones estadounidenses de noviembre y en respuesta a la reciente acción de China en Hong Kong. Esto contribuirá a las tendencias de desglobalización que mencioné anteriormente. Además, las crecientes tensiones comerciales, junto a la segunda ola potencial de Covid 19, son el mayor riesgo para los mercados financieros durante el resto de este año.