Podcast | El huracán de las materias primas aviva el miedo a la estanflación

Desde que las economías reabrieron y comenzó la recuperación de la crisis de la Covid, los bancos centrales han venido repitiendo a modo de mantra que la inflación, la subida de los precios, era transitoria y que se debía también a causas temporales. La realidad es tozuda y estos mensajes -que tanto el presidente de la Fed, Jerome Powell, como la del BCE, Christine Lagarde, han matizado- no terminan de calar con unas materias primas desbocadas.

El gas natural se dispara más del 90% en lo que va de año y su precio marca máximos históricos, al igual que el del carbón. Hay analistas que advierten ya de que este mercado, el del gas, está a las puertas de un choque similar al de la crisis del petróleo de 1973. El gasoil, el combustible para calefacción, el petróleo o el aluminio... todos suben casi un 50%. El café se dispara un 44%, el azúcar un 30%… y la lista sigue: cobre, estaño, cinc, níquel, algodón, trigo o maíz... El silicio que se emplea en cerámicas, aislantes o vidrios para ventanas acumula un subidón del 300%.

El precio de los materiales básicos para la industria y para el funcionamiento de la economía en general no deja de subir y, al mismo tiempo, la demanda se ha desbordado con la reapertura de los confinamientos. Los productores no dan abasto y se han creado cuellos de botella como no se veían en décadas con el cierre de algunos puertos importantes para controlar la expansión del virus y con el incremento de los costes de transporte con la subida de los combustibles. De ahí que la presión sobre los precios sea cada vez mayor.

Es un shock de oferta en toda regla y la pregunta es si los bancos centrales van a poder enfrentarlo. De ello hablamos con Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada y director de Estudios Financieros de Funcas. Lo que está sucediendo en los mercados internacionales afecta a algo tan cotidiano como tomarse el desayuno... Una taza de un buen café, por ejemplo, y la explicación está en lo que está sucediendo en Brasil, como explica Sergio Ávila, analista de IG.

Pero el precio de los materiales básicos se está viendo afectado además por lo que sucede en China con la promotora inmobiliaria Evergrande y por el giro que su economía está dando para ser menos dependiente de su sector inmobiliario, como abordamos con Alicia García Herrero, economista jefe de Natixis para Asia-Pacífico.