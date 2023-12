Powell (Fed) agita un cóctel optimista para la economía que aleja las rebajas de tipos

"So far so good, so far is working (hasta ahora todo bien, hasta ahora está funcionando". El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, mostró su lado más optimista y relajado en la última reunión de política monetaria de 2023, después de mantener los tipos de interés por tercera vez consecutiva, al 5,25-5,5%., su nivel más alto en más de dos décadas y 550 puntos básicos por encima del nivel (0%) en que se encontraban en marzo de 2022 cuando empezaron a subirlos.

La tesis de que el ciclo de endurecimiento monetario haya tocado techo parece casi un hecho pese a que la declaración del banco central menciona la posibilidad de un "endurecimiento adicional". En las explicaciones posteriores a la prensa, Powell matizó que al añadir la palabra "cualquier" al comunicado hacen un "reconocimiento de que es probable que estemos en, o cerca, de la tasa máxima para este ciclo". Eso sí, matizó que los miembros del comité "tampoco querían descartar la posibilidad de más subidas, así que eso es lo que estábamos pensando".

En el documento de previsiones trimestrales que acompañó a la reunión de la Fed, los funcionarios del banco central prevén hasta tres recortes de tipos de un cuarto de punto para 2024, con lo que sitúan el nivel objetivo de tasas en el 4,5-4,75%. Es una rebaja más que en septiembre pero una menos que la pronosticada en junio. La proyección estima otras cuatro rebajas para 2025 (al 3,5-3,75%) y tres más en 2026 (2,75%-3%). Powell recordó que, en lo relativo al pronóstico de tipos, el diagrama no está escrito en piedra y restó fiabilidad a su cumplimiento en función de la evolución de la economía. De hecho, hace solo tres meses, el documento alertaba de una subida adicional de tipos antes de que terminase 2023 y no se ha producido.

Inflación: "Necesitaremos más evidencias"

En cambio, el panorama macro que dibuja la Fed mejora su previsión de crecimiento del PIB real en 2023 en cuatro décimas, del 2,1% al 2,6%, y empeora una décima -del 1,5% al 1,4%- su proyección para 2024 y deja igual la de 2025 (1,8%). Sobre la inflación, el banco central estima que el índice de precios de gastos de consumo personal (Personal Consumption Expenditures, en inglés) se contraerá del 3,3% a, 2,8% en 2023; bajará una décima, al 2,4%, en 2024. La tasa subyacente de ese indicador se situará en torno al 3,2% al cierre de 2023, cinco décimas menos, y en el 2,4% en 2024, dos décimas de lo que proyectó en septiembre.

"Las lecturas más bajas de inflación durante los últimos meses son bienvenidas, pero necesitaremos ver más evidencia para tener confianza en que la inflación está disminuyendo de manera sostenible hacia nuestro objetivo. Las expectativas de inflación a más largo plazo parecen permanecer bien ancladas, como se refleja en una amplia gama de encuestas a hogares, empresas y pronosticadores, así como en medidas de los mercados financieros", declaró Powell ante la prensa.

La reacción de los mercados a la decisión de la Fed y el discurso del banquero central fue más que positiva, con fuertes ascensos en los índices de bolsa (el S&P, el Dow y el Nasdaq repuntaron alrededor del 1,4% de forma mimética), subidas de precio y caídas en las rentabilidades de la deuda (las compras del bono a 10 años casi baja del 4% su rendimiento) y retroceso del dólar (el euro repuntó cerca del 1%, hasta 1,09).

¿Cuándo comenzarán las rebajas de tipos?

Aunque la Fed ve hasta tres rebajas de tipos en 2024, estas podrían tardar en llegar tanto como al último trimestre del año. Powell contextualizó la situación actual en sí aún es necesario subir algo más las tasas y cuánto tiempo deben estar en terreno restrictivo, considerado este como todo lo que supere el 3,5% o 4%. No quiso evitar la pregunta pero tampoco fue claro: "Estamos viendo un crecimiento sólido que parece estar moderándose. Estamos viendo un mercado laboral que está volviendo al equilibrio. Y estamos viendo que la inflación está haciendo un progreso real. Estas son las cosas que hemos estado queriendo ver. No podemos saberlo, aún tenemos un camino por recorrer. Nadie está declarando victoria. Eso sería prematuro".

El gobernador de la Fed advirtió de los riesgos de crecimiento a los que se enfrenta la economía pero volvió a ser optimista y se desmarcó de las expectativas del mercado de un 'aterrizaje brusco', así como de rebajas de tipos a corto plazo para evitar una crisis que él no ve. "Se puede decir que hay poco fundamento para pensar que la economía está en recesión en este momento. Creo que siempre hay una probabilidad de que haya una recesión en el próximo año, y es significativa, sin importar cómo esté la economía, por lo que siempre es una posibilidad real", dijo.

Sobre la desconexión de las expectativas de los mercados -que pronostican entre cinco y seis rebajas de tipos en 2024- y la visión de la propia Fed o de su presidente, Powell quiso dejar claro que es algo que no lo preocupa porque esa divergencia terminará desapareciendo. "Es importante que los condiciones financieras se alineen y lo harán porque haremos lo que sea necesario para llegar a nuestros objetivos. Y en última instancia, eso significará que las condiciones financieras seguirán ese camino. Este último año ha sido notable por el vaivén, de ida y vuelta que hemos tenido a lo largo del año con los mercados alejándose y luego regresando y ese tipo de cosas", explicó en su alocución.

Powell volvió a dejar un recado al gremio de los economistas a modo de advertencia al público en general sobre este tipos de pronósticos que luego no terminan de casar con los hechos. "Si retrocedemos un año, estaban pronosticando ampliamente una recesión para este año, para 2023, y no sucedió, eso incluye a los pronosticadores de la Fed, y realmente, en esencia, a todos los pronosticadores; una proporción muy alta de ellos esperaban un crecimiento muy débil o una recesión. No solo no sucedió, de hecho, tuvimos un año muy fuerte. Y eso fue una combinación de una demanda sólida, pero también ganancias reales en el lado de la oferta", recordó.

2024 se presenta como un año marcado por las elecciones presidenciales en EEUU y los expertos suelen insinuar que la Fed tiende a ser más suave con su política monetaria mientras se decide quién ocupará la Casa Blanca. Tras plantar cara a las amenazas de Trump durante su presidencia y completar la de Biden con buena nota, Powell quiso dejar clara una vez más su independencia. "No pensamos en eventos políticos, no pensamos en política. Pensamos en qué es lo correcto para la economía. En el momento en que empezamos a pensar en esas cosas, ya sabes, simplemente no podemos hacerlo. Tenemos que pensar, ¿qué es lo correcto? Haremos las cosas que creemos que son adecuadas para la economía, cuando creamos que es el momento adecuado. Eso es lo que siempre haremos".