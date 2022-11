El regalo envenenado de Apple para las bolsas por Navidad: un fallo del iPhone

APPLE via Europa Press

La enseña de la manzana es la compañía tecnológica que menos ha sufrido el impacto en los mercados en el mercado bajista. Apple ha resistido bien, gracias a los buenos números y a las previsiones. Pero eso puede empezar a cambiar. En especial, en esta campaña navideña. La propia compañía ya ha informado que los tiempos de entrega de los iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max en Estados Unidos han comenzado a retrasarse después de Navidad.

Los largos tiempos de espera sugieren que los clientes que solicitan un iPhone de gama alta ahora podrían no tener el dispositivo a tiempo para las fiestas navideñas, lo que podría perjudicar las ventas del cuarto trimestre de la firma con sede en Cupertino. “Creemos que los riesgos de los nuevos terminales están aumentando antes de la importante temporada de ventas del Black Friday, ya que los tiempos de espera en Estados Unidos se extienden cerca de los 34 días”, escribió el analista de UBS, David Vogt, en una nota reciente dirigida a sus clientes.

En cambio, la espera en China, escribe, ha llegado a 36 días, 10 más que una semana antes. Vogt advierte que, a menos que los datos mejoren en las próximas semanas, “Apple podría estar por debajo de las previsiones del consenso para los ingresos del iPhone en el trimestre de diciembre”. Añade, además, que pensó que los largos tiempos de espera podrían incitar a algunos consumidores a cambiar “a las versiones de gama baja del teléfono, pero no ve evidencia de que eso haya sucedido”.

El experto indica que, tanto en Estados Unidos como en China, los consumidores pueden entrar a las tiendas de Apple y comprarlas en el acto. Vogt había recortado previamente su previsión para las unidades de iPhone del trimestre de diciembre a 83 millones desde 86 millones, pero ahora considera que el número real podría ser incluso menor.

A veces, Apple envía productos por correo antes de la fecha de envío estimada, y algunos minoristas, como los proveedores de servicios inalámbricos, pueden tener más stock que Apple. No obstante, el iPhone 14 y el iPhone 14 Plus Apple no tienen tiempos de espera en el la web de la empresa y se pueden comprar de inmediato, lo que sugiere que algunos consumidores podrían decidir cambiar a estos productos para tener sus dispositivos debajo del árbol de Navidad a tiempo.

La producción en China

El analista de Jefferies, Kyle McNealy, calcula que los problemas de montaje en China reducen los ingresos de Apple en alrededor de 1.000 dólares a la semana, recortando los beneficios en alrededor de un centavo a la semana. Ergo, el analista está recortando sus estimaciones para el trimestre de diciembre y el año fiscal 2023 en 4.300 millones de dólares y 5 centavos por acción en la línea inferior.

Los tiempos de espera prolongados se producen después de que Apple diera una advertencia inusual a principios de este mes de que las restricciones de Covid en una planta de Foxconn en Zhengzhou, China, traerían como resultado una “capacidad significativamente reducida”. “Sin embargo, ahora esperamos envíos de iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max sean más bajos de lo que anticipamos anteriormente y los clientes experimentarán tiempos de espera más largos para recibir sus nuevos productos”, dijo Apple.

La instalación de Zhengzhou a veces se denomina “Ciudad del iPhone” porque es donde se realiza gran parte del ensamblaje final de Apple para sus dispositivos. Ha estado lidiando con las restricciones de la política de cero covid de China, lo que se tradujo en problemas laborales ya que algunos trabajadores operan en un "ciclo cerrado" donde se aíslan en dormitorios y fábricas separados del mundo exterior.

Foxconn dijo a principios de este mes que estaba trabajando con el “gobierno en un esfuerzo concertado para erradicar la pandemia y reanudar la producción a su máxima capacidad lo más rápido posible”.

En este sentido, la instalación de Zhengzhou representa el 80% de la capacidad total de producción de iPhone, según Kyle McNealy. “Es prudente adoptar un enfoque conservador para modelar la reciente fabricación relacionada con el Covid y las interrupciones dado que una gran parte de la huella de Apple se encuentra en la región afectada”, añade.