Santander AM e Ibercaja Gestión lideran las entradas de dinero a los fondos en 2023.

La industria de la gestión de activos puede hacer un balance positivo de este 2023. La recuperación de la renta fija al calor de la subida de los tipos de interés y el impulso de la bolsas ha favorecido las entradas de dinero a los fondos de inversión, tendencia que si bien frenó ligeramente el pasado noviembre, no ha impedido que encadenen 37 meses consecutivos de captaciones netas. Estos vehículos llegan a la recta final del año con un patrimonio de 340.000 millones, 18.100 millones más que al cierre de 2022, según datos de Inverco.

En el marco de esta radiografía, el saldo es favorable para 50 de las 70 gestoras que están bajo el radar de la patronal, con dos claros ganadores: Santander AM e Ibercaja Gestión. A falta de conocer los datos del último mes, esto les coloca en una situación de ventaja con respecto a otros pesos pesados del sector como BBVA AM (2.747 millones), Kutxabank Gestión (2.081 millones) y CaixaBank AM (1.760 millones).

Estas dos son las únicas que contabilizan suscripciones por encima de los 3.000 millones, concretamente 3.792 millones y 3.344 millones, respectivamente. El liderazgo de la firma dirigida por Nicolás Barquero obedece a la fuerte entrada de dinero principalmente a través de fondos monetarios y de rentabilidad objetivo, los productos por excelencia de este 2023, que han explotado con el lanzamiento en masa de nuevos vehículos. Santander Corto Plazo es el vehículo que más captaciones ha registrado desde principios de año, hasta un total de 2.096 millones, según los datos facilitados por la propia gestora.

No obstante, dentro de la clasificación de los once más demandados, siete están ligados a la gama 'Objetivo'. En concreto, han canalizado más de 4.800 millones. Los bonos enfocados en deuda española e italiana se han convertido en la 'punta de lanza' para Santander AM, bajo una estrategia que ofrece plazos cada vez más cortos para exprimir las últimas subidas de los tipos de interés con el objetivo de atraer el ahorro conservador. Con el crecimiento experimentado este año, su patrimonio bajo gestión ha pasado de los 46.451 millones al cierre de diciembre de 2022 a los 52.386 millones, algo más del 15% de la cuota total de mercado.

En esta línea, Ibercaja Gestión suma 4.300 millones a su patrimonio, hasta rozar los 22.300 millones de activos gestionados, influido también por la mayor demanda de fondos objetivos, detallan desde la firma. Miguel López, director de negocio de la casa, explica a La Información que han lanzado siete nuevos productos en un ejercicio en el que la mayoría de vehículos se han beneficiado de la "alta rentabilidad" que ha ofrecido tanto la renta fija como la variable, que también se ha notado en fondos mixtos y perfilados.

El año por excelencia de la renta fija

La tendencia de estas dos gestoras ha tenido lugar en plena fiebre inversora en el mercado de deuda, empujando a que las vocaciones de renta fija a corto y largo plazo (21.000 millones), rentabilidad objetivo (8.100 millones) y monetarios (4.600 millones) sean las que más entradas de dinero han recibido. No obstante, esta última categoría corre el riesgo de sufrir un freno en los próximos meses ahora que los tipos de interés han tocado techo después de un 2023 fulgurante. La oferta alternativa de la banca a los depósitos invierte en productos muy a corto plazo, por lo que ahora que los inversores ya tienen la vista puesta en alargar duraciones su reinado se tambalea.

En este contexto, el grueso del mercado sigue dominado por CaixaBank AM, que controla más del 23%, lo que se traducen en más de 80.000 millones, al que le sigue el citado Santander AM. Completan la clasificación de los cinco primeros BBVA AM con 49.000 millones de activos bajo gestión, esto el 14,3% del total, Ibercaja Gestión y Kutxabank Gestión con 14.113 millones, esto es el 4,1% del mercado nacional de fondos de inversión.