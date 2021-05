'Sell in may, go away'... El aforismo que lleva años como un 'bulo' en Wall Street

'Vende en mayo.. y vete' (Sell in may and go away) es un viejo aforismo bursátil que reina en Wall Street y en el imaginario colectivo de los inversores desde hace medio siglo. Sin embargo, en los diez últimos años no solo no ha funcionado, sino que su seguimiento ha sido tan perjudicial como un bulo o una mera superstición, ya que ha excluido a los inversores de suculentas rentabilidades. A largo plazo, de hecho, los inversores saldrían mejor parados si permaneciesen invertidos que si optasen por salir y entrar en función de las pautas estacionales de mayo-octubre y el efecto Halloween (noviembre-abril), según certifican varios estudios académicos.

Desde 2010, el índice estadounidense S&P 500 ha registrado subidas de forma mayoritaria en los seis meses que van de mayo a octubre, un periodo tradicionalmente considerado como bajista en bolsa. La historia de este viejo aforismo se remonta a los años 30, y hasta hace algo más de una década se cumplía a rajatabla. Un estudio de la Universidad de Massey en 2012 corroboraba la tesis de 'vender en mayo' y su antagonista, el efecto Halloween, que sitúa los meses de noviembre a abril como los mejores.

“El efecto parece notablemente robusto con retornos en promedio un 4% más altos durante el período noviembre-abril que durante mayo-octubre”, señalaba la investigación de Ben Jacobsen y Cherry Yi Zhang. El informe tiene en cuenta 114 países, la mayor parte de bolsas mundiales, entre ellas, la española con datos que se remontan a 1915 y que se extienden hasta 2017 en su última actualización. Su conclusión es que el promedio de subida entre noviembre-abril para el mercado español es del 8,8% en promedio, mientras que de mayo a octubre el guarismo es del 2,3%, cuatro veces inferior.

Sin embargo, el estudio de Jacobs-Zhang también atestigua que los diferenciales se estrechan si se tiene una serie temporal más corta y cercana a la actualidad. De hecho, la percepción de que sean meses negativos para el inversor se ha roto en el actual mercado alcista, que dura más de doce años. En 2020, el año de la pandemia, el rally bursátil llegó a ser del 12% en el S&P, el mayor desde 2009, en el inicio del actual mercado alcista. El índice de referencia registró un avance promedio del 3,8% durante los últimos diez años, frente al 1,7% que subió desde 1950, según un estudio de la firma LPL Research, que deja en cuestión el popular refrán financiero.

“Incluso aun cuando los rendimientos del verano son significativamente más bajos que los de invierno, los inversores aún podrían estar mejor si permanecen en el mercado, que si estos rendimientos son mayores que la tasa libre de riesgo. Observamos la presencia de prima de riesgo de verano negativa en 45 de 65 países. Los rendimientos promedio en exceso de verano son más bajos que los rendimientos de invierno en la mayoría de los países”, apuntan Jacobsen-Zhang. En esta misma línea, Tomás García, en su blog de Rankia, considera que el compra y mantener parece ser una mejor estrategia que el entrar y salir. “El ‘buy & hold’ parece ser superior a cualquier otra estrategia, al menos en rendimiento, en este periodo tan largo. Pero reconozco que me ha sorprendido la resistencia de las estrategias ‘sell in may’ y hedge’ in may”, asegura en una análisis sobre el tema.