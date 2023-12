Six, dueño de la Bolsa española, registra un 'agujero contable' de 1.000 millones

Six Group vía La Información

Sede corporativa de Six Group en Zurich (Suiza).

SIX Group, el duelo de las Bolsas suiza y española, registrará pérdidas netas de entre 1.000 y 1.100 millones de francos suizos (equivalente a 1.055 a 1.160 millones de euros) este año. En un avance de sus resultados anuales -que presentará el 13 de marzo-, la empresa helvética prevé un significativo crecimiento en su resultado bruto de explotación (Ebitda) debido a la diversificación de su modelo de negocio.

El grupo ha explicado que su resultado neto se verá impactado por ajustes de valoración no monetarios, principalmente por su participación en Worldline, una compañía tecnológica francesa de pagos, pero también culpa a la empresa Bolsas y Mercados Españoles (BME) que compró en 2020 para controlar el 100% de las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

En concreto, la caída en el precio de las acciones de Worldline (-60%) provocará un ajuste de valoración no monetario de 860 millones de francos suizos en el cuarto trimestre de este año, referente a su participación del 10,5% en el proveedor europeo de pagos.

SIX considera su inversión en Worldline como estratégica para su oferta de pagos, aunque este ajuste representa una considerable pérdida. En 2018, la venta de SIX Payment Services a Worldline supuso un efecto único positivo de 2.700 millones de CHF para SIX, al tiempo que reforzó significativamente su capital social.

También reconocerá una corrección valorativa no monetaria de aproximadamente 340 millones de francos suizos (360 millones de euros) en el cuarto trimestre debido al deterioro del fondo de comercio atribuido al grupo Bolsas y Mercado Españoles (BME), resultado del aumento de los tipos de interés y menores volúmenes de negociación en España y Europa. Six compró al gestor del mercado español de bolsa, renta fija y derivados por cerca de 2.800 millones de euros hace tres años.

A pesar de estos ajustes, SIX espera un crecimiento de ingresos del 3% en el año 2023 y proyecta un aumento del 6%-7% en la rentabilidad del Ebitda a tipos de cambio constantes. El grupo asegura que estos ajustes no afectarán la generación fuerte de flujo de caja libre ni la sólida posición de capital, con un ratio de fondos propios por encima del 60% y un apalancamiento neto de 1,5 veces el Ebitda.

Para el ejercicio 2023, la junta directiva de SIX tiene la intención de proponer un dividendo ligeramente superior a los 5,10 francos suizos por acción (equivalente a 5,37 euros por título) del año 2022.