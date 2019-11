SIX se jacta de su ventaja con la opa a 34 euros sobre BME: "Es muy competitiva"

El consejero delegado de Six Group, Jos Dijsselhof, se ha mostrado cómodo con la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones que lanzó ayer sobre Bolsas y Mercados Españoles (BME) por un importe total de 2.842,92 millones de euros, a razón de 34 euros por acción. Las acciones de BME cotizan con alzas del 0,6%, hasta 35,3 euros, un 3,9% por encima del precio ofertado por el grupo helvético.

"Creemos que estamos muy bien posicionados. Es una oferta muy, muy competitiva, por lo que no creemos que haya oposición", ha subrayado Dijssehof en una rueda de prensa organizada en Madrid un día después de que se hiciera pública su opa, según informa 'Europa Press'.

El consejero delegado de la Bolsa suiza ha asegurado que se encuentran en conversaciones avanzadas y que incluso desde ayer ya se han puesto en contacto con los reguladores, a pesar de que Euronext confirmó estar en contacto con BME y se especula con que Hong Kong están estudiando pujar también por el operador español. "Ya veremos qué sucede", ha agregado. Deutsche Börse, viejo socio de BME en varios negocios, está valorando una operación, como desvela hoy 'La Información'.

De este modo, Dijsselhof ha subrayado que no solo el precio y la prima que supone es competitiva, sino que además considera muy relevante el plan industrial, es decir, todo el valor del que se podrían beneficiar las compañías de forma respectiva. "Juntos seremos un jugador fuerte".

Al mismo tiempo, destaca el hecho de que inmediatamente después de que se anunciara la OPA, el consejo de administración de BME emitió una respuesta "amistosa" en la que reconocía necesitar tiempo para evaluar la oferta, pero que se sentía "satisfecho" con los compromisos y veía el precio "justo".

A su vez, el consejero delegado de Six ha recalcado la firma por parte de BME de un 'break-up fee', por lo que si saliera ganadora una oferta competidora y la de Six no prosperase, el grupo español tendría que abonar el 0,5% del nominal del precio al que lo ha valorado la suiza, es decir, más de 14 millones de euros.

Por otro lado, ha indicado que la idea es continuar ejecutando el plan estratégico de BME, si bien no ha descartado "aportar algo o incluso acelerarlo", a la vez que ha aseverado que su objetivo es el de hacer crecer a la compañía y no llevar a cabos recortes, siempre y cuando las medidas de eficiencia se mantengan.

Dijsselhof, que ha comparecido junto al director financiero de Six Daniel Schmucki, ha señalado que la idea es la de no sacar a BME de Bolsa, si bien ha precisado que si consiguen un 90% de aceptación no lo descartarían. En cualquier caso, el directivo ha añadido en repetidas ocasiones que la filosofía de Six es la de "un suizo, que hace todas las cosas paso a paso".

"Estamos abiertos a discutir cualquier requerimiento y a cumplirlo, pero estamos convencidos que ya cumplimos con muchos detalles, continuaremos el proceso de conversación con la CNMV", ha añadido, al tiempo que ha negado preocupación por la situación política en España.

Batalla por BME

BME rebotó ayer en Bolsa un 38% tras iniciarse formalmente una batalla por hacerse con su capital. Esto llevó al operador bursátil a colocarse en los 35,06 euros por título, por encima del precio al que lo valora la suiza Six, la única oferta que actualmente hay en firme.

A primera hora de la mañana de ayer, BME confirmaba conversaciones preliminares con Euronext en relación con una potencial operación de adquisición de la totalidad del capital social de la primera por parte de la segunda, sin que se haya adoptado ninguna decisión. Poco después, el proveedor de servicios financieros que opera la Bolsa de Zúrich anunciaba el lanzamiento de una OPA sobre BME