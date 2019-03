Solo una minoría de empresas en bolsa separa nombramientos y retribuciones

Yo te nombro, yo apruebo tú salario. La vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Ana María Martínez-Pina, ha resaltado que solo el 31% de las empresas del Ibex 35 y el 10% del total de cotizadas siguen la recomendación del supervisor de separación de poderes corporativos y contar con una comisión de nombramientos y otra de retribuciones separadas, como recomienda el Código de Buen Gobierno de 2015, según los datos a cierre de 2017.

Así lo ha señalado durante la jornada sobre la guía técnica de la CNMV sobre comisiones de nombramientos y retribuciones y ley en materia de información no financiera y diversidad, organizada por la Asociación de Emisores Españoles, en la que ha indicado que son las entidades financieras las que siguen en mayor medida esta recomendación debido a que su normativa sectorial les obliga a ello.

El organismo que preside Sebastián Albella aprobó recientemente una guía técnica sobre comisiones de nombramientos y retribuciones que aconseja, entre otros aspectos, que las cotizadas se planteen la separación de estas comisiones, con mecanismos de coordinación entre ellas, siempre en función de su complejidad.

Según ha indicado Martínez-Pina, la relevante transformación que ha experimentado la información sobre sistemas de gobierno corporativo a nivel europeo y nacional en los últimos años y la reciente crisis económica "han resaltado la importancia de la claridad en el gobierno corporativo, de que las empresas desarrollen estrategias centradas en el largo plazo y la sostenibilidad y de que las compañías sean conscientes de la responsabilidad social que se deriva de su impacto en la sociedad".

En concreto, ha señalado que la importancia del gobierno corporativo se ha visto reforzada a través de numerosas reformas legislativas y se ha puesto de manifiesto que los consejos de administración tienen un papel relevante a la hora de determinar las políticas y estrategias generales de la compañía y de supervisar y controlar la implementación de estas políticas por parte del primer ejecutivo y la alta dirección.

En este contexto, el organismo supervisor considera "fundamental" que las compañías cuenten con miembros y políticas que permitan la adecuada selección y contratación del talento en el consejo, por lo que recientemente ha aprobado la guía técnica sobre comisiones de nombramientos y retribuciones, que contiene una serie de principios, buenas prácticas y criterios sobre la manera en que estas comisiones pueden mejorar el desempeño de sus funciones, con el objetivo de contribuir a su buen funcionamiento.

La vicepresidenta de la CNMV ha destacado aspectos de la guía como el principio de proporcionalidad, la independencia con la que deben actuar los miembros al evaluar a un candidato que ha sido propuesto por miembros ejecutivos y dominicales, el ambiente distendido para facilitar un diálogo constructivo o el presupuesto y los medios suficientes para que la comisión pueda contratar expertos que le asistan en la toma de decisiones, entre otros.

Por otro lado, Martínez-Pina se ha referido a la nueva ley de información no financiera y diversidad, que ha entrado en vigor en 2019, que obliga a determinadas compañías a incluir en su informe de gestión o en un documento separado el estado de la información no financiera necesaria para conocer su situación, sus resultados y evolución para entender el impacto de su actividad en cuestiones ambientales, sociales, de lucha contra la corrupción y el soborno, de personal, de igualdad entre hombres y mujeres y de inclusión de personas con discapacidad.

Esta nueva norma se aplica a las compañías de más de 500 trabajadores que hayan alcanzado durante dos ejercicios consecutivos 20 millones de euros de activos o 40 millones netos de cifra de negocio. Según ha puesto de manifiesto la presidenta de la CNMV, en 2017 había entre 200 y 300 entidades obligadas a presentar la información no financiera, mientras que con el nuevo ámbito de aplicación la obligación se extenderá a 1.000 compañías y, en tres años, alcanzará las 2.000 empresas en la medida en que prevé que el umbral se rebaje a 200 trabajadores.

Debido a que la CNMV ya está revisando la información no financiera que se presentó en 2017, Martínez-Pina ha resaltado la importancia de que esta información sea "material, clara y concreta" y se adapte a circunstancias específicas de las empresas. "Muchos informes recogen información no financiera de carácter general no relacionada con la actividad propia de la empresa o el contexto en el que opera, y es muy importante que en este informe se expliquen el modelo de negocio y la estrategia de la empresa", ha afirmado.