Talgo, CAF, Alstom y Stadler: la diferente velocidad bursátil del sector ferroviario. 

Los tambores de opa dinamizan a la Bolsa española. En esta ocasión ha sido el turno de Talgo, que tal y como ha avanzado este periódico, un grupo inversor húngaro estaría interesado en adquirir la constructora de trenes y ofrecería cinco euros por acción. Con ello se confirman los rumores que desde hace tiempo habían colocado a esta compañía en las quinielas del mercado como una de las posibles en ser opadas. El anuncio de esta oferta preliminar sobre la que aún no hay nada en firme, ha sido bien recibido por los inversores, llevando a la acción a registrar su mejor sesión desde el 9 de noviembre de 2020, cuando Pfizer anunció que su vacuna era eficaz contra el coronavirus, con un 'rally' en ambos casos que han rondado el 12%.

Los analistas también han dado su plácet al posible cambio en el accionariado de Talgo, apresurándose algunas casas de análisis a elevar el precio objetivo tras quedarse cortos. Entre ellas está GVC Gaesco, que lo eleva desde los 4,4 a los 4,75 euros u Oddo BHF (pasa de 3,5 a 3,9 euros), así como Santander (5,6 euros) o CaixaBank (5,1 euros), que van un paso más allá lo sitúan, incluso, por encima de los citados cinco euros. De este modo, la media del consenso de 'bloomberg' se coloca en los 4,6 euros, con un potencial del 6,8%. La firma de origen centroeuropeo, de la que no ha trascendido el nombre, valoraría Talgo en más de 632 millones con una prima superior al 27% con respecto a los 3,915 euros en los que cerró el miércoles.

César Sánchez-Grande, jefe de investigación institucional de Renta 4, "no descarta una contraoferta" con Stadler como candidato principal. Entre sus argumentos alega que aporta un "tamaño considerable", le permitiría la entrada en el segmento de la 'muy alta velocidad', en el que Stadler no está presente y además fortalecería su presencia en España. Cabe recordar que Talgo ha batido durante los nueve primeros meses del año su récord histórico de pedidos con adjudicaciones valoradas en 1.900 millones y eleva su cartera hasta el récord de 4.200 millones. La mejora de sus previsiones ha sido clave para el grupo dirigido por Gonzalo Urquijo, que también ha mejorado previsiones para este 2023 con una cotización que se recupera lentamente de los mínimos históricos de 2,4 euros que marcó en octubre de 2022. En lo que va de año se revaloriza más de un 32%.

En menor medida, CAF también está incluido en la lista de Sánchez-Grande como posible competidor del grupo húngaro, del que no ha trascendido el nombre. "No descartamos en absoluto que CAF pudiera ser una de las potenciales compañías por complementariedad de producto y divisiones de mantenimiento, así como por ganar tamaño y movimiento defensivo, es decir, evitar fortalecer a un competidor en España", argumenta. No obstante, considera que esta opción "ha perdido mucho peso" por la fragmentación del mercado nacional de material "rodante". Además, CAF ha confirmado en la conferencia con analistas tras los resultados que está interesada en adquirir activos de Hitachi en Reino Unido.

El fabricante de trenes y autobuses con sede en Beasain (Guipúzcoa) repunta más de un 14% en lo que va de año, con prácticamente nueve de cada diez analistas apostando por incluir este valor en cartera, frente al 66,7% de Talgo. Después de recuperar la barrera de los 30 euros por acción, los analistas han depositado grandes expectativas en el valor y consideran que puede llegar a rebasar a doce meses los 42,6 euros, máximos de enero de 2021, alentado por unos resultados que recogen mejoras de ingresos, beneficio y ebitda. No ha corrido la misma suerte bursátil Alstom, que el pasado miércoles sufrió un tropiezo bursátil superior al 15%, agudizando su desplome en el cómputo anual por encima del 44%, con motivo de su plan de desinversión, que incluye venta de activos, el recorte de más de 1.500 empleos y una ampliación de capital.

El objetivo pasa por reducir deuda y reforzar el balance de la empresa tras conseguir salir de pérdidas con un beneficio de un millón, frente a los 'números rojos' de 21 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. En el momento actual, la cotizada francesa se mueve en los 12,5 euros, mínimos de cinco años, con una banca de inversión dividida. "Alstom tiene que demostrar que puede funcionar como una empresa más grande y aprovechar el potencial de crecimiento del favorable impulso del mercado", destacan los expertos de 'Bloomberg Intelligence', al tiempo que añaden que en comparación con otros fabricantes de bienes de equipo más cíclicos, Alstom está "mejor posicionada" gracias a su cartera de pedidos y la inversión gubernamental "con una agenda de sostenibilidad que impulsa una sólida demanda a largo plazo".

A diferencia de los anteriores, Stadler, que sube un modesto 1,8% en los últimos diez meses y medio, hasta los 33,4 francos suizos (alrededor de 34 euros), figura como uno de los cuatro que menos convence a los analistas, con un escaso potencial a doce meses del 7,6%. "Stadler ha decepcionado en cuanto a márgenes desde su salida a bolsa", puntualizan desde JP Morgan, desde el que prevén que la diferencia entre beneficios e ingresos tardará en recuperarse. No obstante, se muestran optimistas y consideran que el proveedor suizo de equipos ferroviarios cuenta con una "sólida cartera de pedidos" que le ofrece visibilidad sobre el futuro crecimiento de las ventas.