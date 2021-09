"La tecnología médica y digitalización favorecen a las 'small caps' europeas"

El viejo continente ha estado a merced en los últimos años de las tendencias del mercado norteamericano. Ahora, muchos expertos consideran que Europa está en una situación privilegiada para mantener un crecimiento sostenible a largo plazo. Francisco Rodríguez d’Achille e Iván Díez, ambos Socios y Directores de Desarrollo de Negocio de Lonvia Capital, explican por qué las pequeñas y medianas compañías europeas están en una situación ventajosa en términos de rentabilidad de cara al futuro

Europa, Estados Unidos y los principales mercados desarrollados entran en la fase de la superación de la pandemia. Ahora, los temores pivotan en cuanto a la inflación , esencialmente. ¿Cómo afecta esto a europea y, en particular, a las mid y small caps?

Es cierto que en el corto y medio plazo podríamos encontrarnos con un aumento coyuntural de la inflación, pero no pensamos que vaya a subir de manera significativa y sostenida (esto no sería lo ideal). Por esta razón, creemos que la inflación no será estructural y, por lo tanto, no va a provocar que los bancos centrales tengan prisa ni por subir tipos ni por precipitarse en retirar estímulos. La pandemia, y el confinamiento nos han obligado a tener una tasa de ahorro forzada que está disponible para consumir. Esa demanda va a estar muy por encima de la oferta (producción), ya que las empresas no han renovado stock, no han llevado a cabo inversiones todavía, y puede producirse escasez en la cadena de suministros, de ahí que de manera puntual pueda haber inflación, pero las empresas se pondrán a producir, invertir para satisfacer la demanda, y se alcanzará un equilibrio.

¿Y el desabastecimiento de los semiconductores cómo repercute a las pequeñas y medianas empresas?

El problema de los semiconductores se resume en un exceso de demanda junto con una escasez de oferta. Del lado de la demanda, se han juntado tres factores. En primer lugar, el repunte en el apetito por ordenadores, que ha superado expectativas; después la expansión del 5G; y por último, la minería de criptoactivos. Los problemas de desabastecimiento no tienen naturaleza estructural, sino que están más relacionados con el Covid. Así, los semiconductores van a impulsar el crecimiento de la economía mundial durante los próximos diez años en un mundo cada vez más ávido de datos, al igual que el petróleo impulsó el auge de las economías industriales en el último siglo. En Europa, el universo de las pequeñas y medianas compañías está compuesto por más de 2.500 modelos de negocios. Por esta misma razón, ante su amplitud debemos ser muy selectivos y conocer a fondo los modelos de negocios que nos gustan para poder determinar con rigurosidad si son compañías con potencial o no.

Europa va a recibir una gran inyección con los fondos europeos, ¿de qué manera va a afectar a las pequeñas y medianas compañías del viejo continente?

La mejor forma de jugar la recuperación de un país es a través de sus pequeñas y medianas empresas. Las perspectivas de futuro, las dinámicas de largo plazo están más presentes que nunca. La esperada recuperación económica se está materializando con empresas que gozan de buena salud. Más allá de una normalización a corto plazo, la aparente infrainversión de los últimos años podría ser un apoyo, mientras que los planes de estímulo global serán un valioso impulso al crecimiento para los nuevos años, con un plan de estímulo especialmente europeo de 750.000 millones de euros centrado en la innovación a través del énfasis en la transición digital y la transición climática. Y las pequeñas y medianas capitalizaciones es el lugar para la innovación donde se crean y desarrollan nuevos modelos económicos en campos como la industria, tecnología y servicios.

La calidad del mercado europeo es mucho mejor de lo que se percibe; cuenta con numerosas empresas líderes a escala mundial al frente, con atractivo crecimiento estructural. Europa hace muchas décadas que viene desarrollando un know how único en algunos sectores de gran relevancia para los avances que hemos tenido como sociedad durante los últimos años. La tecnología médica, la digitalización, la innovación, la automatización de procesos en la industria, en la logística, o la industria 4.0 son sectores en donde Europa juega un rol de liderazgo a nivel global.

¿Cuál es vuestra previsión de la política del BCE y su afectación sobre las pequeñas y medianas empresas de cara al largo plazo?

La disrupción y la eficiencia de la tecnología, sumándose al estancamiento de la demografía mundial nos hacen pensar que vivimos en un mundo donde será difícil, al menos durante los próximos años, volver a ver tipos de interés altos por las consecuencias directas que traería sobre la economía global en términos de consumo, crecimiento y ajuste de márgenes financieros.

Los bancos centrales son conscientes de los niveles de deuda tan elevados de los estados y de lo difícil que sería producir crecimiento en un ambiente de tipos de intereses altos, con lo cual, creemos que la política expansiva tiene aún mucho recorrido y que esto tendrá un efecto positivo en aquellas compañías que cuenten con modelos de negocios capaces de crecer de forma sostenible a través de una propuesta de valor disruptiva y diferencial en nichos de mercados siempre más competitivos.

Ante este panorama de fuertes presiones deflacionistas, una política expansiva que estimule el crecimiento y una inflación controlada durante los próximos años; estamos convencidos de que el éxito de una compañía en el largo plazo pasa por su capacidad de crecer de forma sostenible y estructural. En esta línea, la inversión en I+D, digitalización, talento humano, constante mejoría de su oferta de producto y servicios y expansión internacional; desempeñan un papel clave.

¿En qué tipo de empresas estáis detectando valor de cara a los próximos años en Europa y por qué?

Como decimos siempre, Europa hace muchas décadas que viene desarrollando un know how único en algunos sectores de gran relevancia para los avances que hemos tenido como sociedad durante los últimos años. La tecnología médica, la digitalización, la innovación, la automatización de procesos en la industria, en la logística, o la industria 4.0 son sectores en donde Europa juega un rol de liderazgo a nivel global. Las pequeñas y medianas capitalizaciones presentan una serie de factores estructurales, y ventajas, que las hacen atractivas. Hay diversidad de modelos económicos orientados al crecimiento a través de mercados y productos nicho con desarrollo internacional.

Es el lugar para la innovación donde se crean y desarrollan nuevos modelos económicos en campos como la industria, tecnología y servicios. Son compañías que están en sectores nicho, con barreras de entrada muy altas, donde no hay competidores y son empresas líderes. Es un mercado menos eficiente, que ofrece multitud de oportunidades de inversión. En este sentido, la gestión activa pasa por invertir en pequeñas y medianas capitalizaciones, y no solo consigues batir al índice, sino que consigues una cartera óptima desde el punto de vista de rendimiento ajustado al riesgo. Las pequeñas y medianas capitalizaciones optimizan la rentabilidad.

¿Qué empresas son más punteras en estos ámbitos?

Hay varios ejemplos como Sartorius Stedim Biotech, que es un proveedor líder de equipos y servicios de vanguardia para el desarrollo, aseguramiento de la calidad y procesos de producción de la industria biofarmacéutica. Sus soluciones integradas y su enfoque en tecnologías de un solo uso están apoyando a las empresas biofarmacéuticas de todo el mundo para desarrollar y producir medicamentos de forma segura, oportuna y económica.

También, Straumann Group, un líder mundial en odontología estética, siendo el líder mundial en implantes dentales, con una estrategia de crecimiento centrada en el desarrollo y categorías internacionales (desde la entrada hasta el producto premium) y nuevas verticales (alineadores, soluciones digitales).

O Teleperformance, que es un gestor francés de relaciones con el cliente. Su objetivo es ofrecer una experiencia de primera clase a los clientes a través de diversos canales, prestando servicios en 76 países y en 265 idiomas y dialectos. Recientemente también se ha introducido en el creciente mundo de la moderación de contenidos en línea, descubriendo noticias falsas para empresas de redes sociales y otras.

¿Podéis nombrar algún nombre en particular que destaque dentro de la cartera y que ejemplifique vuestra idea de gestión?

Carl Zeiss Meditec es un actor global en el campo de la oftalmología (equipos de diagnóstico y cirugía ocular - catarata, refractiva, retina) y microcirugía cerebral. Es el número 2 mundial en el mercado general, pero tiene una posición de liderazgo en el segmento premium. Doble de la tasa de crecimiento del mercado en los últimos años debido a sus tecnologías fuertemente diferenciadas, una tecnología láser refractiva disruptiva llamada SMILE (para corregir la vista), que se está convirtiendo en el nuevo estándar de la industria, particularmente en Asia (China, Corea del Sur) y Europa, y una cartera innovadora de lentes intraoculares multifocal para el tratamiento de cataratas. Fabrica microscopios quirúrgicos para departamentos de neurocirugía y columna, así como para cirugías plásticas, dentales y otorrinolaringológicas.