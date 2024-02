Tres riesgos que debe superar el S&P 500 para romper su techo y seguir su escalada

A medida que vamos avanzando en el año y observamos la marcha de los mercados, no faltan los pronósticos y las predicciones de expertos sobre la economía, los mercados, la geopolítica y las tecnologías emergentes. Una de las principales tareas de los analistas en estos momentos es determinar dónde pueden llegar el S&P 500 y otros grandes índices este año. Preguntado por la posibilidad de que los principales índices mundiales hayan tocado techo, Eduardo Faus, analista de Renta 4, opina que: "aún tienen margen para subir en los próximos meses, a pesar de la fuerte sobrecompra. Pensamos más bien, que son una oportunidad de compra", afirma.

Las perspectivas para el índice S&P 500 son halagüeñas.



Diversas firmas como UBS Global Research o Goldman Sachs, han elevado sus pronósticos sobre el S&P 500 para 2024, situándolos en 5.400 y 5.200 puntos respectivamente. Société Générale, por su parte, va más allá y estima que el S&P 500 podría subir hasta un 25% antes de alcanzar niveles de "exuberancia irracional" comparables a la era puntocom. Incluso Capital Economics se aventura a pronosticar un S&P 500 de 6.500 puntos para 2025, lo que supondría un aumento del 30% desde los niveles actuales.

Sin embargo, no todo será un camino de rosas. Algunos analistas advierten de un exceso de optimismo que podría llevar a una corrección. Además, las subidas de tipos de interés, la resistencia de la inflación y la sobrevaloración de algunos factores podrían tener un impacto negativo en la renta variable. A priori, el futuro del S&P 500 es incierto, y aunque las perspectivas a corto y medio plazo son positivas, hay tres riesgos inminentes que podrían quebrar el mercado de valores y poner fin al actual ciclo alcista.

Subida de tipos de la Fed

Ben Emons, ex presidente de la Reserva Federal de Nueva York y actual gestor de NewEdge Wealth comentó en una reciente entrevista en Bloomberg News esta semana que existe una pequeña probabilidad de que actuales niveles de tipos, situados entre el 5,25% y el 5,5% no sean lo suficientemente altos para frenar el crecimiento económico de Estados Unidos. En su opinión, no sería sorprendente, dado que los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), incluido el presidente Jerome Powell, mantienen la opción de un aumento sobre la mesa.

Aunque la probabilidad de que la Fed suba los tipos parece muy remota, la perspectiva de que no las reduzca es más plausible. Los datos de inflación de enero, que muestran un incremento del 3,1% frente al 2,9% esperado, apoyan la tesis de que el proceso de desinflación podría no ser tan rápido después de todo.

Recesión de la economía y de la actividad empresarial

Cuando los intereses de los bonos a largo plazo en EE. UU., como los de 10 años (4,3%), son más bajos que los de corto plazo, como los de 2 años (4,6%), se ve como señal de futura recesión. Esto ocurre porque indica que las políticas monetarias restrictivas pueden llevar a problemas de crédito y crisis financieras, afectando la economía y el mercado de acciones. Sin embargo, algunos analistas creen que esta crisis ya sucedió en la primera mitad de 2023, cuando la Reserva Federal tuvo que apoyar a los bancos durante los problemas del Silicon Valley Bank.

Aparte de las crisis de crédito, la actividad de las empresas podría ser un indicador clave de problemas económicos. Moody’s Analytics sugiere que las empresas, al ajustar sueldos e inversiones, pueden anticipar dificultades. El riesgo surge si el gasto de los consumidores cae porque se están agotando sus ahorros. Sin embargo, actualmente, la economía de Estados Unidos parece sólida, con un empleo alto y pocas solicitudes de desempleo. En enero, creó 353.000 empleos y la tasa de desempleo fue del 3.7%.

Pinchazo de la tecnología

En 2024, Apple y Tesla han visto caídas en sus valores, mientras que Nvidia, Meta, Microsoft, Alphabet, y Amazon han liderado el mercado. Los expertos de Bank of America advierten que las altas tasas de interés podrían afectar a estas grandes empresas tecnológicas, comparando la situación actual con burbujas pasadas impulsadas por la innovación y la política monetaria.

Por otro lado, Oxford Economics señala que las diez principales compañías representan ahora el 32% del S&P 500, superando el pico de la burbuja de las puntocom. Este dominio, liderado por los siete magníficos y Eli Lilly, plantea riesgos, según la firma. Se espera que las ganancias de las siete grandes empresas tecnológicas crezcan un 22% en 2024, pero si la inflación sube más de lo esperado o si los intereses de los bonos aumentan, estas empresas no cumplirán con las expectativas, lo que podría llevar a una caída en sus valores y afectar la estabilidad del mercado financiero. El buen comienzo de año, el crecimiento económico y el apetito por el riesgo son factores que impulsan el optimismo, pero siempre hay que estar atento a los riesgos que acechan en el horizonte.