Viscofan deja atrás las dudas por su profit warning y sin argumento al único bajista

Los resultados empresariales de Viscofan han ahuyentado todos los fantasmas tras lanzar un 'profit warning' (recorte de previsiones) el pasado mes de octubre. Las cuentas confirman que la compañía española ha vuelto a la senda de crecimiento gracias a la recuperación en Asia y la fortaleza de Latinoamérica.

Las cuentas del grupo han sido muy positivas. Viscofan ha obtenido una facturación de 208,2 millones de euros en 2018, un 5,5% más que el curso pasado y nuevo máximo histórico. Por su parte, el beneficio operativo (ebitda) se sitúa en los 54,8 millones de euros, con un crecimiento del 18,2%, mientras que su beneficio neto es de 35 millones, un 17,5% más.

Viscofan, tras rendir cuentas, se ha disparado en el Ibex 35 y es, sin lugar a dudas, la compañía más alcista de toda la bolsa española tras OHL. El precio de sus acciones sube alrededor de un 5,5% y alcanza un precio de 54,05 euros por título. Es decir, la empresa alcanza máximos desde octubre de 2018, mes en el que lanzaba su 'profit warning', y da al traste con la visión de Voleon Capital Management, únicamente bajista que cuenta con una posición igual o superior al 0,5% al capital.

El crecimiento de la compañía se ha producido de manera orgánica e inorgánica. Viscofan ha adquirido durante 2018 las empresas de Globus en Australia y Nueva Zelanda por ocho millones de euros. Esta operación, junto al incremento de la retribución a los accionistas y las inversiones de transformación realizadas, han disparado su deuda neta hasta los 79,6 millones de euros frente a los 41,1 millones que tenía a cierre de 2017.

El consejo de administración de Viscofan ha lanzado un 'regalo' a sus accionistas al proponer para su aprobación en la junta general de accionistas el pago de un dividendo complementario de 0,95 euros por acción el próximo 6 de junio. Por tanto, la remuneración con cargo al ejercicio 2018 se compone de una remuneración ordinaria total de 1,60 euros por acción, y un dividendo extraordinario de 0,13 euros por acción.

José Domingo de Ampuero y Osma, presidente de Viscofan, ha destacado que "los resultados del cuarto trimestre vuelven a mostrar la fortaleza de la compañía, que ha desplegado con éxito iniciativas de transformación interna, mientras que ha tenido que adaptarse a un entorno de mercado exigente debido a la debilidad en las divisas y al alza en los costes de producción. El crecimiento del mercado de envolturas, las mejoras del parque industrial, la incorporación de nuevas compañías, y la dedicación y compromiso del excelente equipo humano nos sitúan en una situación privilegiada para seguir avanzando en nuestro plan 'More to be' de cara a 2019".

Ana Gómez Fernández, analista de Renta 4, ha destacado los "buenos resultados, que esperamos tengan un impacto positivo en su cotización", tal y como afirmaba antes de la apertura de mercado. La experta del banco de inversión también ha recalcado "la sólida generación de caja que le permite seguir impulsando sus inversiones (71,6 millones en 2018 y 60 millones 2019) enmarcadas en el plan estratégico 'More to be'.

Sergio Ávila, analista de IG, ha destacado que "técnicamente el valor ha abierto con hueco de mercado alcista y se ha topado inicialmente con la media de 200 periodos diario, esta fuerte subida podría seguir teniendo fortaleza, si consigue cerrar por dicha media, que se sitúa en los 55,21 euros".