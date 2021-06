Wall Street sigue avanzando con el Nasdaq y el S&P 500 en nuevos récords

La Bolsa de Wall Street ha cerrado la primera sesión de la semana manteniendo la tendencia alcista de días atrás, donde tanto el Nasdaq como el S&P 500 registraron nuevos máximos históricos durante varias sesiones. Al termino de la jornada del lunes, ha predominado el signo mixto pero estos índices han vuelto a terminar con otros nuevos récords.

Los inversores han reaccionado este lunes a los desarrollos recientes en el ámbito legislativo del plan de infraestructuras propuesto por Joe Biden. El presidente dijo el jueves a los republicanos que no firmaría el plan si no va unido a un paquete de gasto social, pero este fin de semana ha aclarado que no lo vetará si es aprobado por el Congreso.

De esta forma, al cierre de los mercados, el Nasdaq, selectivo de referencia para las principales empresas tecnológicas, ha mantenido el signo verde y ha registrado un avance del 1% o 14o unidades para alcanzar los 14.500 puntos. La semana pasada terminó creciendo un 2,5% y fijó su máximo histórico en 14.369 unidades.

Por su parte, el S&P 500, índice que abarca el mercado más amplio, ha presentado más dudas durante toda la sesión. Ha comenzado subiendo, pero posteriormente se ha dado la vuelta y ha comenzado a caer. Sin embargo, al termino de la sesión ha concluido con un avance del 0,24% o 10 puntos, para fijar su nuevo máximo en 4.290 puntos. En el conjunto de la semana pasada, cerró con una subida del 2,75% y fijó su récord en 4.280 unidades.

El selectivo de referencia de las 30 principales empresas de Estados Unidos, el Dow Jones Industrial, es el que mayor retroceso ha registrado, marcando una caída del 0,4% o 150 unidades para deslizarse hasta los 34.327 puntos. De esta forma, rompe con la racha alcista de la semana pasada, donde lideró las subidas y creció un 3,44%.