Yellen descarta el rescate público por el Tesoro del Silicon Valley Bank (SVB)

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha señalado este domingo que el Gobierno federal no rescatará al Silicon Valley Bank (SVB Financial), pero está trabajando para ayudar a los depositantes que están preocupados por su dinero, según expresó en el programa de TV 'Face the Nation' de CBS.

Tras la quiebra e intervención de la entidad el pasado viernes, La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (CFSD), la Fed y la FDIC han formado un grupo de trabajo en torno al SVB Financial para poner en marcha el esquema de protección de depósitos de hasta 250.000 dólares, al tiempo que trabajan también en posibles soluciones de liquidez para algunas empresas que usaban la entidad para su tesorería.

Es diferente al 2008

Hay temores de que algunos trabajadores en todo el país no reciban sus salarios a partir de la próxima semana debido a los miles de clientes empresariales, en especial startups tecnológicas. "Cada vez que un banco, especialmente uno como Silicon Valley Bank con miles de millones de dólares en depósitos, quiebra... es claramente una preocupación. Desde el punto de vista de los depositantes, muchos de los cuales pueden ser pequeñas empresas, dependen del acceso a sus fondos para poder pagar las facturas que tienen y emplean a decenas de miles de personas", dijo.

Yellen no proporcionó detalles sobre los próximos pasos del gobierno, pero enfatizó que la situación era muy diferente a la crisis financiera de hace casi 15 años, que condujo a rescates bancarios para proteger la industria. "Permítame decir que queremos asegurarnos de que los problemas que existen en un banco no se contagien a otros que estén sanos. Y el objetivo siempre es la supervisión y la regulación es asegurarse de que el contagio no pueda ocurrir. Durante la crisis financiera de 2008, hubo inversionistas y propietarios de grandes bancos sistémicos que fueron rescatados, y ciertamente no estamos buscando hacer eso otra vez", ha explicado.

“Pero estamos preocupados por los depositantes y estamos enfocados en tratar de satisfacer sus necesidades", añadió, "para resolver la situación de la mejor manera posible". Con Wall Street en estado de alarma desde el viernes, Yellen trató de asegurar a los estadounidenses que no habrá un efecto dominó después del colapso de Silicon Valley Bank.

“El sistema bancario estadounidense es realmente seguro y está bien capitalizado. Es resistente", agregó la responsable de estabilidad financiera del Gobierno de Joe Biden. Silicon Valley Bank es el decimosexto banco más grande del país con algo más de 175.000 millones de dólares en depósitos y ha sido la segunda quiebra bancaria minorista más grande en la historia de EEUU después del colapso de Washington Mutual en 2008 y bajo la excepción del banco de inversión Lehman o la aseguradora AIG.

"Hemos escuchado de esos depositantes y otras personas preocupadas este fin de semana. Permítanme decir que he estado trabajando todo el fin de semana con nuestros reguladores bancarios para diseñar políticas apropiadas para abordar esta situación. Realmente no puedo proporcionar más detalles en este momento", explicó la responsable del Tesoro.