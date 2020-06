Alemania prorroga hasta el 31 de agosto la alerta de viaje a países como España

El Gobierno alemán decidió este miércoles prolongar hasta el 31 de agosto la recomendación de no viajar al extranjero para todos los países a excepción de los socios comunitarios -menos España-, los asociados a Schengen -menos Noruega- y el Reino Unido, para los que este aviso quedará levantado el próximo día 15.

"A diferencia del caso de nuestros vecinos europeos, para el resto del mundo no tenemos todavía a día de hoy datos fiables, criterios y procesos de coordinación compartidos que permitan de nuevo un turismo ilimitado sin riegos incalculables", declaró el ministro de Exteriores, Heiko Maas.

Agregó que Alemania no puede ni quiere asumir el riesgo de que ciudadanos alemanes queden varados nuevamente este verano en cualquier parte del mundo o importen sin saberlo el virus a su regreso al país. "Al mismo tiempo somos muy conscientes de que muchos ciudadanos quieren volver a viajar cuanto antes fuera de Europa. Eso afecta a destinos turísticos en Turquía y el norte de África, pero también al Sudeste Asiático y a Estados Unidos", dijo.

A ese respecto, precisó que "dependerá de la evolución de la pandemia a partir de cuándo puedan volver a considerarse justificables" viajes de carácter turísticos a estas zonas del mundo.

Por eso, agregó, su ministerio seguirá estudiando regularmente sus recomendaciones de viaje también antes de septiembre, "siempre con la seguridad para el viajero como principal criterio".

"Sólo allí donde una evolución positiva de la pandemia, un sistema sanitario estable, medidas de seguridad coherentes para turistas y opciones fiables de viajes de ida y vuelta lo permitan, podremos regresar posiblemente ya antes de la recomendación a no viajar a indicaciones" específicas sobre los países de destino, señaló.

No obstante dejó claro que "un levantamiento de la recomendación de no viajar debe ser compatible con el panorama general". "Mientas existan restricciones a la entrada desde terceros países en relación con la pandemia, no tendría explicación que miles de turistas estuvieran ya de nuevo rumbo" a esos destinos, subrayó.

A la espera de España

El lunes que viene los alemanes podrán viajar de nuevo por turismo a los países comunitarios, asociados de Schengen y Reino Unido -a excepción de España y Noruega, para los que la recomendación a no viajar quedará levantada tan pronto como retiren, por su parte, las restricciones a la entrada de extranjeros-.

Aún así, las islas Baleares permitirán ya a partir del lunes la llegada de un máximo de 10.900 turistas alemanes en lo que resta de mes en el marco de un plan piloto para reiniciar el turismo internacional.

Maas precisó en su momento que las advertencias a no viajar quedarán sustituidas por informaciones específicas sobre la situación en casa país o región, que se irán actualizando "a diario". Precisó, no obstante, que si las advertencias contra viajes "no son prohibiciones", tampoco las indicaciones que se harán ahora sobre cada país deben entenderse como una "invitación" a viajar.