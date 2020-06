La corresponsal de TVE en China revela la censura para informar sobre el virus

La corresponsal de TVE en Pekín, Mavi Doñate, ha denunciado la censura que sufren los medios extranjeros en China a la hora de informar sobre la pandemia de la Covid-19. A través de un escrito difundido en su cuenta de Twitter, la periodista explica que está "harta" de no poder ejercer su trabajo libremente y por ello ha decidido denunciar la situación en las redes sociales. "Te hacen borrar todo”, asegura, indignada.

De esta forma, y coincidiendo con un rebrote en Pekín que ha obligado a cerrar centros de educación primaria, la periodista ha alzado la voz en señal de protesta en sus redes sociales. Doñate es una de las caras visibles de TVE en Asia. La corresponsal, afincada en Pekín, ha informado del inicio y del desarrollo de la pandemia y tras sus últimos trabajos, sobre el nuevo rebrote en la capital, denuncia la censura y los enormes obstáculos a los que se enfrentan para informar sobre el coronavirus.

#Pekín hoy me reconozco agotada, harta, cansada y enfadada de que no nos dejen grabar nada de nada. Allá donde vamos para sacar imágenes acabamos rodeados de 10 policías. Enseñas 20 veces la documentacion te hacen borrar todo...no sabéis lo que cuesta sacar una historia propia pic.twitter.com/Cd6w891v8s — Mavi Doñate (@mavidonate) June 14, 2020

"Hoy me reconozco agotada, harta, cansada y enfadada de que no nos dejen grabar nada de nada", comenzaba diciendo Doñate en sus redes sociales. "Allá donde vamos para sacar imágenes acabamos rodeados de 10 policías. Enseñas 20 veces la documentación te hacen borrar todo... No sabéis lo que cuesta sacar una historia propia", explicaba este fin de semana.