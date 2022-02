Rusia ataca Ucrania | Kiev denuncia que Rusia bombardea zonas residenciales

Rusia sigue atacando Ucrania, provocando el pánico entre la población que intenta refugiarse o huir, buscando la frontera este del país. Se habla ya de más de 10.000 desplazados. El ejército de Putin entraba ayer en el país por varios puntos y durante todo el día su avance no cesó. Pasadas las tres de la tarde llegaron a tomar la central nuclear de Chernóbil. Ya anunció el presidente ruso, Vladimir Putin, que daba luz verde a un ataque a gran escala que, por el momento, no ha encontrado demasiada resistencia. "Nos han dejado solos para defender nuestro país", alertaba el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a sus compatriotas mientras desde Kiev se reconoce que las tropas rusas están ya muy cerca de la capital. Ucrania reconoce ya 137 muertes y centenares de heridos. Del exterior las sanciones económicos no cesan en un intento de frenar a Putin, pero Zelensky exige a la Unión Europea que inhabilite a Rusia del mecanismo SWIFT, que facilita las transacciones financieras, y le embargue el comercio de petróleo y gas. "Deben adoptarse de inmediato fuertes sanciones económicas y financieras contra el agresor y privarlo de sus medios para continuar su ataque".

Sigue el segundo día de ataque minuto a minuto.