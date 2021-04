EEUU anuncia la venta de 60 millones de AstraZeneca a países más afectados. 

La Casa Blanca ha anunciado este lunes que venderá 60 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca de sus reservas para aliviar la situación de los países más afectados por la pandemia de coronavirus tras las críticas de organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC) por el "nacionalismo de vacunas".

"Hoy anunciamos que la Administración está buscando opciones para compartir las dosis de la vacuna de AstraZeneca fabricadas en Estados Unidos durante los próximos meses", ha explicado la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. El asesor para el coronavirus de la Casa Blanca, Andy Slavitt, ha publicado en Twitter que serán 60 millones las dosis que podrán exportarse a otros países "tan pronto como estén disponibles".

Hasta ahora solo se había anunciado la exportación de cuatro millones de dosis a Canadá y México. "No podemos permitir que no se utilicen estas dosis de vacunas. Deberíamos enviarlas al extranjero para que se utilicen para salvar vidas. De inmediato", ha argumentado la congresista demócrata Raja Krishnamoorthi. Este mismo lunes y antes de conocerse la decisión de Washington, la directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, emplazaba a los países ricos, en particular a Estados Unidos y Reino Unido, a exportar más vacunas.

"El nacionalismo de vacunas y la desigualdad no funcionan", ha subrayado durante un acto virtual de política comercial organizado por la Comisión Europea. "Instaría a aquellos países que no están compartiendo o exportando a hacerlo lo más rápido posible", ha remachado. "Sería genial si el Reino Unido y Estados Unidos también pudieran exportar algunas de las vacunas fabricadas y creo que se están preparando para hacerlo", dijo.

Si bien se han administrado más de 1.000 millones de dosis de vacunas a nivel mundial, más de 400 millones corresponden a Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. En ese sentido, Okonjo-Iweala elogió las exportaciones de la UE, China o India. Hasta ahora, la UE ha autorizado la exportación de 136,1 millones de dosis a 43 países. Alrededor de 52,3 millones se enviaron a Japón, 16,2 millones a Reino Unido y 12,8 millones a Canadá, según un memorando al que ha tenido acceso la agencia de noticias Bloomberg.