Muere un niña de Covid tras no ser atendida al no tener síntomas comunes

Trágico suceso el ocurrido en Texas durante los últimos días: una niña de cinco años ha muerto por la Covid-19, después de no ser atendida por los sanitarios, ya que "no presentaba los síntomas comunes" de la enfermedad.

Tagan apenas pudo hacer frente al virus, pues falleció a las 15 horas de dar positivo. Según explica su madre, Lastassija White, a la NBC, la pequeña, pese a su corta edad, estaba tremendamente concienciada con la enfermedad: "Era tan exigente con el uso de la mascarilla que incluso se lo recordaba a la madre cuando se olvidaba la suya".

Todo pasó a principios de noviembre, cuando Tagan comenzó a mostrar signos de cansancio y mucho sueño, después empezó a vomitar. Sus padres decidieron llevarla al departamento de emergencias donde dio positivo por coronavirus. No presentaba los síntomas comunes como tos o fiebre, por lo que primero, decidieron no ingresarla; y segundo, le dijeron a su madre que su hija "estaría bien" ya que la Covid-19 "no afecta a los niños".

Sin embargo, Tagan continuó debilitándose. Hubo un momento en el que los padres se percataron de que la pequeña había dejado de respirar y fue entonces cuando llamaron a la ambulancia. Pero murió poco después, sin que los sanitarios pudieran hacer nada por salvar su vida.

"Este médico nos dijo que nuestra hija estaría bien, y ni 24 horas más tarde, mi hija había muerto", denuncia el padre.

La madre dedicó una emotiva despedida a su hija a través de Instagram: "Mi dulce amor, ¿cómo se supone que voy a continuar? Por favor Tagan, mi corazón está tan destrozado que no sé si algún día seré capaz de recuperarme. ¿Cómo se supone que voy a dormir ahora por las noches? Todo lo que puedo oír es 'mami, ¿puedo acostarme a tu lado?'. ¿Cómo podré continuar sin estas palabras cada noche? Estoy muy perdida, mi amor, todavía me cuestiono las acciones de Dios. ¿Cómo ha podido salvarme hace una semana y ahora hacerme esto? Ojalá me hubiese llevado a mí".