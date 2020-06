Cifra récord: el 1% de la población se ha visto obligada a emigrar por conflictos

Una de cada 97 personas en el mundo, o lo que es lo mismo, el 1 por ciento de la población mundial, se ha visto obligada a abandonar su hogar debido a los conflictos, la violencia o la persecución, una nueva cifra récord que sitúa el total de desplazados forzosos a nivel mundial en 79,5 millones de personas, según el último balance del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Entre 2010 y 2019, al menos 100 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares buscando protección dentro o fuera de sus países, mientras que la cifra de desplazados forzosos que había a finales de 2019 prácticamente duplica la que había al inicio de la década, 41 millones, según las Tendencias Globales publicadas por la agencia de la ONU. El dato de 2019 supone además un fuerte aumento con respecto al año anterior, cuando la cifra de desplazados era de 70,8 millones.

Además de este dato de desplazamiento sin precedentes, ACNUR ha constatado también otra tendencia preocupante: para quienes abandonan sus hogares regresar se ha convertido en una tarea cada vez más difícil. En la década de 1990, alrededor de 1,5 millones de refugiados regresaban a sus lugares de origen cada año, un dato que contrasta con los alrededor de 390.000 de media que retornaron cada año en la última década.

"Estamos asistiendo a una nueva realidad en la que el desplazamiento forzado hoy en día no solo está mucho más extendido, sino que simplemente ya no es un fenómeno a corto plazo y temporal", lamenta el jefe de ACNUR, Filippo Grandi. "No se puede esperar que las personas vivan en un estado de incertidumbre durante años, sin la posibilidad de regresar a sus hogares, ni la esperanza de labrarse un futuro allí donde se encuentren", defiende. En este sentido, apuesta por "adoptar una actitud fundamentalmente innovadora y más acogedora hacia todas aquellas personas que huyen, que vaya de la mano de un impulso mucho más decidido para resolver conflictos que perduran desde hace años y que son el origen de este inmenso sufrimiento".

De los 79,5 millones de desplazados, 45,7 millones lo hicieron dentro de las fronteras de su país, mientras que otros 29,6 millones buscaron refugio en los países vecinos y 4,2 millones estaban a la espera de que se resolvieran sus solicitudes de asilo. Durante 2019 hubo unos 11 millones de nuevos desplazados, 8,6 de los cuales no salieron de su país mientras que 2,4 millones cruzaron las fronteras.

Récord de refugiados

El dato de refugiados es el más alto registrado hasta la fecha y engloba, según ACNUR, tanto a los 5,6 millones de refugiados palestinos que llevan décadas en los países de la región, como a los 20,4 millones de refugiados bajo mandato de la agencia de la ONU y los 3,6 millones de venezolanos que estaban fuera de su país al término del año. A finales de 2010, en el mundo había unos 10 millones de refugiados.

Alrededor de la mitad de los refugiados en el mundo son niños, una cifra que contrasta con el porcentaje que estos representan de la población mundial -el 31 por ciento de los 7.700 millones de habitantes- o de la población migrante -el 10 por ciento de los 272 millones que hay en todo el mundo-. Ocho de cada diez refugiados proceden de diez países, cinco de los cuales han estado dentro del 'top 10' en la última década: Afganistán, Somalia, RDC, Sudán y Eritrea. No obstante, Siria se mantiene un año más como el país con más refugiados, 6,6 millones, un título que ostenta desde 2014. El 83 por ciento de los refugiados sirios están en la región, con Turquía como primer país de acogida, con 3,6 millones.

La crisis política, económica y humanitaria que atraviesa Venezuela ha situado el país como el segundo con más población fuera de sus fronteras: 93.300 refugiados reconocidos, 3,6 desplazados fuera del país y 794.500 a la espera de resolver su solicitud de asilo. Afganistán, que durante años encabezó el listado, cae a la tercera posición, con 2,7 millones de refugiados, el 87 por ciento de los cuales están en Irán y Pakistán.

Por lo que se refiere a los principales países de acogida, diez países albergan a tres de cada cinco refugiados, una tendencia que se mantiene en la última década. En este 'top 10' solo siguen Pakistán, Irán y Alemania. El país europeo es, de hecho, el único país desarrollado que se cuela en este listado en quinta posición, debido a la llegada masiva registrada entre 2015 y 2016. La lista la encabeza Turquía, con los 3,6 millones de refugiados sirios, y le siguen Colombia, con 1,8 millones de venezolanos, y Pakistán, como 1,4 millones de afganos. En general, en la última década, tres de cada cuatro refugiados en el mundo optó por quedarse en países vecinos.

Los desplazados se multiplican

Al igual que la cifra de refugiados, el número de desplazados internos se ha multiplicado en los últimos años. En 2005, ACNUR trabajaba con 6,6 millones de ellos, en 2010 eran ya unos 15 millones y al término de 2019 la cifra llegaba a 43,5 millones, casi siete veces más que quince años antes.

En este ámbito, y pese al acuerdo de paz con las FARC, Colombia sigue siendo el país con más desplazados internos, casi 8 millones, seguido por Siria, donde el recrudecimiento del conflicto en 2019 dejó casi medio millón de nuevos desplazados, situando el total en torno a los 6 millones. El tercer lugar lo ocupa RDC, donde hay 5 millones de desplazados, una cifra récord en un país donde la violencia no remite en su parte oriental desde hace décadas. Le siguen en el ránking Yemen, con 3,6 millones; Somalia, con 2,6 millones; Afganistán, con 2,6 millones, y Nigeria, con 2,2 milliones.

De acuerdo con los datos disponibles, según ACNUR, las mujeres suponen el 52 por ciento de los desplazados internos, un dato que llega al 65 por ciento en el caso de Burundi o a 57 por ciento en Sudán, por ejemplo. En cuanto al dato de menores desplazados, en muchos de los países afectados por conflictos, como Afganistán, RDC, Somalia o Burkina Faso, supera el 60 por ciento, mientras que en otros como República Centroafricana o Yemen, la cifra se sitúa entre el 53 y el 57 por ciento.

Las solicitudes de asilo, en aumento

Por otra parte, el informe de ACNUR también indica que las solicitudes de asilo en todo el mundo también están en aumento. En la última década se registraron 16,2 millones de solicitudes individuales, el 88 por ciento de ellas en primera instancia. De este total, dos terceras partes se presentaron en los últimos cinco años. En concreto, en 2019 hubo 2 millones de nuevas solicitudes, lo que constituye el 14 por ciento de la última década.

Entre 2010 y 2019, unos cinco millones de personas recibieron estatus de refugiado u otro tipo de protección en 183 países y territorios y unos 15 millones recibieron estatus de refugiado o protección temporal mediante procedimientos de grupo, lo que eleva el total a 20 millones de personas. Casi un millón de las solicitudes de asilo presentadas en 2019 se registraron en las Américas, principalmente en Estados Unidos, Perú, Costa Rica, México y Brasil debido al éxodo venezolano y también a quienes escapan de la violencia en Centroamérica.

Estados Unidos fue el país que más solicitudes recibió en 2019, con 301.000, seguido por Perú, con 259.800, y por Alemania, con 142.500 -el dato más bajo en seis años-. Les siguen en la lista Francia (123.900), España (118.300), Brasil (82.500) y Grecia (74.900). En la última década, unos 400.000 menores no acompañados presentaron solicitudes de asilo en 117 países, lo que representa el 3 por ciento del total. El dato ha disminuido en los últimos años y en 2019 presentaron unas 25.000 solicitudes.