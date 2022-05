Rusia aumenta la presión y cesa el envío de gas por una tubería clave en Polonia.

Aumenta la presión contra el gas natural, después de que su precio en Europa se dispara más de un 20% este jueves ante las preocupaciones por el suministro y la petición de Finlandia de adherirse a la OTAN de forma urgente, la firma rusa Gazprom ha anunciado que ya no utilizará más el gasoducto Yamal-Europa, que conecta en última instancia con Alemania, después de que la empresa que controla en Polonia estas instalaciones haya sido incluida en la lista negra de Moscú. El Gobierno de Rusia anunció el miércoles nuevas sanciones como represalia por las medidas adoptadas desde Occidente a raíz de la ofensiva militar en Ucrania y señaló a más de una treintena de empresas, entre ellas varias europeas.

En esta lista figura EuRoPol GAZ, una alianza entre Gazprom y la polaca PGNiG y que es responsable del gasoducto Yamal-Europa a su paso por Polonia. Según ha explicado Gazprom este jueves, esto implica que ya no podrá utilizar dicha tubería, informa la agencia Interfax. Rusia también ha reducido el envío de gas a una filial de Gazprom incautada por Alemania --Gazprom Germania Gmbh--, según el ministro de Economía alemán, Robert Habeck, que ha cifrado el recorte en 10 millones de metros cúbicos por día, el 3 por ciento del total del suministro.

Habeck ha negado que esto suponga un gran cambio a efectos prácticos, pero sí considera que demuestra que el suministro energético ha terminado por convertirse en "un arma" al servicio del presidente ruso, Vladimir Putin, según la agencia de noticias Bloomberg. De hecho, las autoridades rusas ya anunciaron en abril que dejarían de enviar gas a Polonia y Bulgaria como represalia por no pagar el gas en rublos. El gas, por ahora, no figura entre los objetivos de las sanciones de la UE, donde sí se ha generado debate por la propuesta de la Comisión Europea de vetar el petróleo ruso. Países del este de Europa dependientes de este crudo han pedido más tiempo para adaptarse e incluso Hungría ha amenazado con vetar esta iniciativa.

El miércoles, Rusia incluyó a 31 empresas energéticas extranjeras, entre ellas EuRoPol Gaz, en la lista de sanciones de Moscú y por tanto "no podrán participar en los procesos de suministro de gas procedente de Rusia", según el Kremlin. "Se trata de sanciones que vetan a esas compañías. Por ello, no tendremos ninguna interacción con esas compañías, están simplemente vetadas", afirmó en su rueda de prensa telefónica diaria el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Entre las sancionadas hay compañías de Alemania, Francia y otros países europeos, así como de EEUU y Singapur. En particular en la lista fueron incluidas las antiguas filiales europeas de Gazprom (Gazprom Germania, Gazprom Suiza, Gazprom Marketing & Trading USA), así como Vemex, Wingas, EuRoPol GAZ y operadores de depósitos subterráneos.