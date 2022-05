Scholz mantiene conversaciones con Putin, pero pide no hacerse ilusiones. 

El canciller alemán, Olaf Scholz, ha señalado este miércoles que seguirá hablando con el presidente ruso, Vladímir Putin, pero ha advertido de no hacerse ilusiones al respecto. "La situación es como es", ha lamentado Scholz, quien ha recordado que a pesar de las varias conversaciones que ha mantenido con Putin tanto él como otros líderes internaciones, como el presidente francés, Emmanuel Macron, un día antes, la situación no ha avanzado. "No debemos hacernos ilusiones al respecto", ha dicho. Asimismo, Scholz ha remarcado que "la paz solo será posible" si Rusia accede a cerrar un acuerdo que Ucrania apoye porque hasta el momento el presidente Putin sigue persiguiendo "un inaceptable y engañoso objetivo". "Una paz dictatorial no funcionará. Rusia debería silenciar inmediatamente las armas", ha defendido el canciller alemán en una rueda de prensa con motivo de la visita a Berlín de los presidente de Serbia y Kosovo, Aleksandar Vucic y Albin Kurti, respectivamente.

De forma paralela, mientras la UE estudia el sexto paquete de sanciones contra el Kremlin, los gobiernos de Londres y Kiev han sellado este miércoles de forma oficial un acuerdo para suprimir durante el plazo de un año los aranceles e impuestos a los productos ucranianos, según ha hecho saber el Ministerio de Economía de Ucrania. "Ucrania y Reino Unido han consagrado legalmente la abolición de los derechos de importación y los contingentes arancelarios en el comercio bilateral mediante la firma de un acuerdo que estará en vigor doce meses", han explicado el Ministerio de Economía ucraniano a través de un comunicado.

El acuerdo, que podrá prorrogarse por acuerdo de ambas partes, se ha hecho oficial después de que el Gobierno de Reino Unido anunciara la medida a finales de abril, junto a la prohibición de exportar a Rusia bienes tecnológicos, en un intento por apoyar económicamente a Ucrania en la guerra. Se espera que gracias a este acuerdo, las empresas ucranianas puedan aumentar sus exportaciones, sobre todo aquellas relacionadas con el sector alimenticio, ya sea con el envío de harina, cereales, productos lácteos, aves de corral, miel, conservas y azúcar. El Ministerio de Economía de Ucrania confía que con esta medida se fomente el desarrollo de la producción agroalimentaria del país, así como un fortalecimiento de la economía con el aumento de divisas.