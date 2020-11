Trump reaparece para hablar de vacuna y confinamientos pero no de su derrota

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reaparecido de manera pública en una intervención por primera vez desde que hace una semana el candidato demócrata Joe Biden se proclamó su sucesor en la Casa Blanca. Lo ha hecho sin mencionar la derrota (para eso sigue utilizando Twitter o a sus abogados) y para insistir en su negativa a imponer un confinamiento a causa de la Covid-19, a pesar de que el país ha registrado en los últimos días los peores datos de toda la pandemia. Trump presentó sus planes para la vacunación, muy similares a los europeos, de forma que pueda extenderse su aplicación durante el primer semestre de 2021.

El mandatario ha comparecido para actualizar la situación de la vacuna contra la Covid-19 en Estados Unidos, sus primeras declaraciones públicas en ocho días. La última vez que dio una rueda de prensa denunció el "fraude" cometido en las elecciones del 3 de noviembre. En esta ocasión, Trump tampoco ha reconocido su derrota en los comicios -las últimas proyecciones incluyen los recuentos de Arizona, Georgia y Carolina del Norte y cimentan la victoria del candidato demócrata, Joe Biden-, pero ha abierto la puerta a admitir que no será presidente después del 20 de enero, ya que ha insistido en que "su Administración" no impondrá confinamiento alguno.

"Mi Administración no impondrá un confinamiento. Con suerte, pase lo que pase en el futuro -¿quién sabe qué Administración será?- Supongo que el tiempo lo dirá, pero puedo decirles que esta Administración no impondrá ningún confinamiento", ha dicho desde el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. "Este Gobierno no, bajo ninguna circunstancia, impondrá un confinamiento", ha hecho hincapié, aunque ha señalado que permanecerá "vigilante", según ha informado la cadena de televisión CNN.

La voluntad del mandatario estadounidense de reconocer la posibilidad de que haya una Administración distinta a la suya en 2021 es lo máximo que se ha acercado a reconocer su derrota. La mayoría de los medios estadounidenses proyectan que las elecciones se han saldado con 306 votos a favor de Biden y 232 a su favor. Para ganar los comicios, se necesitan un total de 270. Estados Unidos es el país más golpeado por la pandemia de Covid-19 del mundo, tanto en número de contagios como en número de fallecidos a causa de la enfermedad.

La nación norteamericana ha registrado en los últimos días los peores datos de casos de toda la pandemia y marca en su balance de este viernes un nuevo récord diario, con 153.496 contagios en 24 horas, con lo que contabiliza 10,5 millones en términos globales. Las víctimas mortales por la COVID-19 en suelo estadounidense se elevan a 242.430.

Por su parte, el presidente electo, Joe Biden, ha pedido "actuar urgentemente" al Gobierno de Trump para frenar el aumento de casos. "Soy el presidente electo, pero no seré presidente hasta el próximo año. La Covid-19 no respeta fechas en el calendario y se está acelerando. Es necesaria una acción urgente hoy que sea llevada a cabo por la administración actual", ha dicho en Twitter Biden.

En otro mensaje en esta red social, ha demandado una "robusta e inmediata" respuesta federal, algo que, a su juicio, ha faltado por parte del Gobierno de Trump, informa Ep. La campaña de Biden ha estado marcada por las críticas a la gestión de Trump de la pandemia y el primer lunes después de que los medios proyectaran su victoria anunció la creación de un comité científico que le aconsejaría durante la transición de poder sobre cómo gestionar la pandemia.

Entre las medidas que plantea, el presidente electo ha mencionado la extensión del uso de mascarillas así como la extensión de las medidas impulsadas por la reforma sanitaria de Obama, que Trump ha intentad derrocar y llevado al Tribunal Supremo durante su mandato.