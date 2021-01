El gesto de Miriam Díaz Aroca que pasó desapercibido en 'Novéntame' de TVE (y que define el carácter televisivo)

Tras 'Ochéntame otra vez', TVE y la productora de 'Cuéntame', Ganga Producciones, han lanzado 'Novéntame', sobre la década de los años noventa. Se trata de un programa documental que completa la experiencia de la serie de Los Alcántara (se emite justo después) a través del ejercicio de pone perspectiva a nuestra historia reciente gracias al rico fondo documental de Televisión Española y la voz de sus protagonistas.

En la última semana este formato enfocó un monográfico sobre el mítico espacio anual 'Telepasión'. Pero, en esta temporada, la dinámica de 'Novéntame' ha cambiado la liturgia a la hora de presentar a sus invitados principales. No sólo se les ve sentados reflexionando o contando momentos de su trayectoria. En esta temporada, los participantes aparecen por la puerta del estudio y se les ve caminar hasta el asiento donde son entrevistados. Así se presenta mejor a cada personaje. Lo mismo sucede al final, cuando en los créditos de cierre se ve cómo se levantan y pasean hacia la salida de la escenografía. De esta forma, se cierra la trama del capítulo con cierto ritual narrativo. Lo que da más emoción al episodio. Los protagonistas se despiden y se van hacia algún lugar, dando la espalda al espectador.

Todos, menos Miriam Díaz Aroca que no se levantó del sillón y se fue sin más. En este instante, la presentadora jugó con su instinto habitual ganándose ser el último plano justo antes del fundido a negro del programa. Y es que, antes de irse, no se quedó en la instrucción de salir por donde había venido. Trasteó con la silla. Caminó al revés para no dar la espalda al público, diciéndole adiós con su sonriente alma de payasa, en el gran sentido de la palabra 'payasa'. No es un detalle baladí, es una capacidad a subrayar porque define la habilidad del buen comunicador que no deja de generar el contenido de la complicidad hasta el último instante.

Un momento que puede pasar desapercibido a nivel patente, pero no latente. Es más, retrata la cualidad televisiva de Díaz Aroca: rompe con lo previsible del protocolo cuando en una grabación te dicen "camina hacia la puerta" con la rapidez de reflejos de enriquecer el momento al aportar su carácter propio. Un gesto que recuerda también a la intuición que tuvo una joven Laura Valenzuela en su despedida de televisión porque se casaba y, como consecuencia directa, se retiraba. Sí, en 1971 algunos consideraban que el matrimonio iba unido a la desaparición profesional de la mujer.

Aquel día de su "retiro" Valenzuela dio las gracias durante el programa 'Canción 71': "Había pensado decir muchas cosas, pero creo que es suficiente con decir, de todo corazón, que gracias por el afecto y simpatía que me han demostrado, que les voy a echar mucho de menos pero que soy muy feliz y creo que se alegrarán mucho".

Como Miriam, ella se fue. Pero tampoco se dio la vuelta. Se marchó caminando hacia atrás diciendo adiós con la mano a la cámara, a su público. El camarógrafo se iba moviendo para enfocar a la orquesta y al ballet, pero Valenzuela no dejaba de buscar y saludar a esa cámara hasta el último segundo. Aguantando bien la mirada. Podía haberse girado para marcharse, pero no le dio la espalda al espectador en ningún momento. La presentadora no había visto televisión antes de trabajar en televisión, era un invento nuevo. Sin embargo, aquel adiós, ejemplifica su apabullante olfato para comprender la comunicación empática con el espectador.

Lo mismo sucede con Miriam Díaz Aroca. Su espontaneidad llega donde no todos caen, donde no todos caemos (el que escribe estas líneas también participó como entrevistado en aquel programa). Eso es ser extraordinario. Así el desenlace de ese 'Novéntame' con Díaz Aroca no es un final sin más, es un desenlace emocional que, además, esconde un sutil retrato del carisma audiovisual que no deja de contar hasta cuando parece que ya no hay más que contar.