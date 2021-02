El potencial del baile en la televisión de los tiempos de 'Tik Tok'

El baile vuelve a tener un programa propio con 'The Dancer', que se estrenará en La 1 de TVE esta temporada y que sigue la estela de la factoría de 'X Factor' o 'Got Talent'. La diferencia aquí es que la audición no va de cantantes ni de talentos de varietés, el concurso se centra en la elección de personas con habilidades especiales para la danza para, después, formar tres equipos con tres capitanes que hacen las veces de jurado: Lola Índigo, Miguel Ángel Muñoz y Rafa Méndez.

Lo interesante es que 'The Dancer' llega en un momento en el que la popularización del baile ha pegado un impulso por obra y gracia de los retos que se establecen en las redes sociales. Aplicaciones como Tik Tok provocan que los usuarios se lancen a interpretar performances y, de paso, alcanzar el ansiado like. Es otra forma de sentirse validado y pertenecer al grupo, mientras te evades de la rutina ilusionándote al intentar sorprender con una curiosa coreografía.

Así que el baile vuelve a estar en el centro. Aunque las discotecas estén cerradas. No son necesarias. Incluso ya no da vergüenza bailar. Al menos, si los pasos son sencillos porque sólo se trata de un vídeo para Tik Tok. Pero paradójicamente en España el genero del baile se había quedado sin sitio en televisión.

Las cadenas han optado por talents shows en los que el espectador se pueda sentir reflejado. Así han ganado los programas de cantantes y hasta cocineros, pues todos hemos cantado alguna vez o cocinado algo. Aunque sea sólo por supervivencia. También se ha probado la moda, con 'Maestros de la Costura'. Aunque ya es menos identificable: no todo el mundo comprende la terminología y el formato lo intenta suplir incidiendo más en la explicación que se suelta con disimulo entre prueba y prueba.

Pero, en cambio, ¿por qué no hay programas de baile si quien más quien menos ha bailado? El baile no ha protagonizado un prime time competitivo desde 'Bailando con las estrellas' que en España intentaba seguir la estela de éxito durante años de los bailes de salón de 'Mira quién baila'. Pero ahora la sociedad (bailonga) está en otro punto. Ya no hace falta bailar siempre en pareja.

El principal problema de los últimos intentos de baile en prime time ha estado en que estos programas no han sabido actualizarse, como si lo han hecho las redes sociales. Reproducían las coreografías de bailes de siempre, pero no aportaban una dirección artística que contara una historia que interesara al espectador. Eran coreografías vacías o muy previsibles, sin demasiada capacidad de evolución. Encima no se captaba el esfuerzo que había detrás de los concursantes y hasta las propuestas se observaban repetitivas. Sucedió en formatos como ¡A bailar! o 'Top Dance' de Antena 3. También en la versión española de 'Dancing with de Stars' de La 1.

Mientras que el retorno del talent show 'Fama a bailar' sí que apostó por unas propuestas coreográficas y una realización visual de su tiempo. Muy a la vanguardia. Pero, en cambio, los concursantes eran tan buenos que para el público generalista era más complicado observar su evolución. Al ser tan profesionales, siempre parecía que lo hacían bien y, por tanto, daba la sensación de que la dinámica del juego que no crecía.

Pinta que de'The Dancer' jugará a la imperfección alcanzable más que a la perfección inalcanzable. Será más fácil identificarse con las cualidades de los participantes. De hecho, sus mismas imperfecciones serán las que proyectarán con más fuerza su talento. El otro valor del programa es que permitirá variedad de estilos, ya que sigue la fórmula de un desfile de audiciones que nadie sabe lo que se va a encontrar. Así el show podrá entremezclar asombro con empatía. O lo debería lograr, pues es justo lo que ha faltado a los programas previos: al espectador le costaba sentirse conectado con el esfuerzo y los avances de aquellos que participaran, fueran anónimos o famosos. Ahora ese público, que baila todo el día en Tik Tok, podrá elegir si se abre el telón de los que se presenten. No lo saben, pero en la danza está una poderosa oportunidad para las cadenas. No obstante, la televisión es sobre todo saber bailar. Hasta el final.