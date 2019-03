'Bake Off' esquiva 'MasterChef': el problema de Cuatro con el constante cambio de programación

Mediaset llevaba meses promocionando con altas fanfarrias el estreno de 'Bake Off', el 'MasterChef' de repostería de Cuatro. Sin embargo, al final, aterrizó justo en un momento para sufrir en la programación.

Este dulce talent show llegó a Cuatro en miércoles, alcanzando un buen dato con un 8% de de cuota. Si bien, en su segunda entrega, tras la pérdida del efecto promocional de la primera emisión, el share descendió hasta un 6,4% de share.

A priori, Mediaset instala en miércoles un concurso de entretenimiento como Bake Off por ser una oferta complementaria de su opción principal en Telecinco, la ficción 'Secretos de Estado'. El motivo: una serie se supone que cuenta con un público alternativo a la de un talent show. Aunque tampoco todas las series cuentan con el mismo público.

Pero Antena 3 tuvo que cambiar 'La Voz' al miércoles para que pudieran asistir todos sus coaches a la emisión en directo. Uno de ellos, Luis Fonsi, comparte su presencia en 'La Voz España' con el mismo papel en 'La Voz' de TeleMundo, que se emite los domingos en el canal en español de Estados Unidos. Como consecuencia, no había margen hábil para mantener este formato ni en los lunes ni en los martes. Fonsi tiene que volar desde Miami y, además, también debe ensayar (algo) con sus candidatos a mejor 'voz' española.

Así que como consecuencia de este cambio nada improvisado de Antena 3, Telecinco, decidió mover una de sus tres entregas semanales de su exitoso 'Gran Hermano Dúo' también a esa misma franja de miércoles para no dejar vía libre al formato de las sillas rojas. Prueba conseguida, La Voz no brilló. Aunque el vaivén de programación dejó otro efecto colateral: 'Bake Off' no podía continuar situado ahí o sufriría aún más con el golpe de 'Gran Hermano' y 'La Voz'.

Como consecuencia, Mediaset movió en su tercera semana 'Bake Off' al prime time de Cuatro. Ahí subió hasta un 8,2% de cuota al ser un día con menos competencia. En lo que no cayeron los responsables de Mediaset es en que TVE planeaba lanzar la nueva temporada de su estandarte 'MasterChef' en este martes 26 de marzo.

De nuevo, Mediaset ha tenido que cambiar de día de programación al programa que conduce Jesús Vazquez. Ahora va a los domingos, de momento. Lo malo es que en ese tramo también deberá rivalizar con el debate de Gran Hermano. Y compartirán cierto público, aunque no tanto como parece. No obstante, GH hará cierta pupa al potencial de 'Bake Off'.

En muy poco margen de tiempo, 'Bake Off' va a pasar por tres ubicaciones diferentes. Cuatro intenta, de esta manera, proteger un producto pero, a la vez, maltrata al espectador. Es el problema de fondo del canal rojo, ha desvirtuado su imagen de marca al ser difícil asentar una parrilla de programación si siempre depende de las necesidades de Telecinco.

A Cuatro le toca siempre repartir su pastel con Telecinco para que la cadena líder lidere mejor, valga la redundancia. Eso ha propiciado que Cuatro disminuya su influencia de forma estrepitosa.

Menos el 'Chester' de Risto Mejide, con una clara definición en domingo, la cadena no crea un hábito en su oferta diaria. Ni quiere crear ese hábito. Porque Cuatro representa la sociedad cortoplacista en la que vivimos, donde lo importante es el resultado de audiencia instantáneo. 'Bake Off' lo padece. Ya es un concurso débil, que debe ir esquivando a sus competidores, dentro y fuera de Mediaset, para sobrevivir e intentar que el público tenga margen para empatizar con sus concursantes... si ya no es demasiado tarde.