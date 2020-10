La desaparición de 'La 2 Noticias'

Nadie quiere pasar a la historia como quien canceló el prestigioso 'La 2 Noticias'. Pero la realidad es que el informativo de la segunda cadena lleva meses desaparecido de la programación y está quedando en el olvido con ayuda de la crisis sanitaria.

La ventana de 'La 2 Noticias' hubiera sido una gran oportunidad para aportar otra mirada diferente, más social y menos política, a los tiempos de incertidumbre del covid. Sin embargo, el noticiario joven se apagó porque, dicen, no había suficiente personal para mantenerlo. Había que centrar todos los esfuerzos en la primera cadena, que por momentos se transformó en un canal 24 horas de casi información continúa que, además, se narró con prácticamente mismos rituales escénicos y periodísticos, lo que se tradujo en un debilitamiento de audiencias para la cadena pública. Incluso a pesar de que el consumo televisivo crecía por el confinamiento.

El problema estribó en que TVE informaba pero no acompañaba desde la diversidad de prismas. Y la televisión no sólo es información, también es inspirar al público desde la creatividad del entretenimiento cómplice de programas, ficciones, documentales y otros géneros más experimentales. Ahí 'La 2 Noticias', primer gran informativo de autores de nuestra televisión, podía haber sido un interesante impulso para la cadena pública en este extraño e incierto 2020. No sólo como único pilar estructural que crea una cita en directo con La 2, también como aporte de modernidad a la maltrecha imagen de marca de Televisión Española, que intenta reproducir moldes imitando a medio gas a los modus operandi más sensacionalistas de las cadenas privadas (como el debate ligero 'La Primera Pregunta' que la semana pasada hasta propagó bulos sobre la ocupación) pero que, en cambio, parece no percatarse que su influencia real como televisión estará si toma el pulso a su tiempo con la valentía de la autoría.

Ojo, autoría no significa ideología. Autoría es la destreza para contar sin quedarse en lo preestablecido y aportar un carácter propio y genuino a las premisas de los formatos televisivos, ya sean en un programa de entretenimiento, en una serie o en un informativo. Autoría, de hecho, es Lorenzo Milá, Mara Torres o Carlos del Amor, tres periodistas vinculados a la historia de 'La 2 Noticias'.

Porque, más allá de las audiencias convencionales, 'La 2 Noticias' alcanzó una influencia social gracias a su habilidad para dar libertad a esa autoría que no sólo cuenta, sobre todo explica. El programa no se fijaba sólo en el ‘qué había pasado’, que también, e intentaba.marcar su propia agenda con otras realidades que muchas veces se quedan fuera por el vaivén político. Era un informativo didáctico e incluso interactivo, mucho antes de que se inventaran las redes sociales, por la forma de explorar en las noticias y por la manera en la que se construía visualmente las escaleta del espacio. Los temas se iban hilando con una claridad que muchas veces no precisaban ni entradillas del presentador mirando a cámara.

El programa iba relatando, de forma transversal, las informaciones cuando podían tener relación entre sí. Como consecuencia y con ayuda de un contundente grafismo con rótulos que dinamizaban la narración, se desprendía una aplastante armonía visual, sin temor a tomarse ciertas licencias. Demostrando que se puede hacer un informativo de fondo serio con guiños hacia un espectador partícipe, convirtiendo el plató en una sala del conciertos (como hizo el programa en la última etapa, retratando el off musical español sin margen habitual en los informativos) o hasta colgándose una cucharilla de la nariz, como hizo Milá. Todo se puede hacer, todo depende de cómo se haga.

Eso, al fin y al cabo, eso es la autoría. Así el público establece vínculos de implicación con el programa. En 'La 2 Noticias' no se leían las noticias. No, se conversaba con el espectador. Cada reportaje, tenía una identificable voz detrás. Esta característica será muy relevante en los tiempos que vienen, donde la audiencia buscará prescriptores por temáticas o contenidos en los que confía por su trayectoria y capacidad de divulgar. Expertos profesionales de cabecera que aportan perspectiva sosegada a la marabunta de información sin nombre propio en donde ya no sabes de quién fiarte.

Pero el cortoplacismo de las dinámicas de programación actual, también desde TVE, ha provocado que 'La 2 Noticias' se haya quedado en un limbo, quizá para probar si nos acordamos de ella.. o no. Así no hará ni siquiera falta de anunciar su retirada porque ya hace tiempo que cesó sus emisiones. Por tanto, parece que ya sólo se puede hablar de este informativo en pasado. Es más, será muy complicado y requerirá de mucho temple volver a poner en pie, si se diera el caso, a un informativo que dejó de informar en uno de los sucesos más duros de nuestra historia moderna, en la pandemia de nuestras vidas.

En vez de aprovechar una marca tan socialmente reconocible para atraer nuevos públicos, aportar otras perspectivas de servicio público y ganar en relevancia en estos tiempos duros, 'La 2 Noticias' se sacó de la parrilla sin fecha de retorno y, como consecuencia, mermando la diversidad de una TVE que sólo será referente popular si demuestra con la osadía del ingenio su multitud de miradas periodísticas y creativas. Y en eso, en fusionar periodismo, pluralidad e imaginación, 'La 2 Noticias' se adelantó a su propio futuro. Hasta la sintonía del programa era un juego artesanal de una cámara girando sobre monitores. No se parecía a nada ni a nadie. Se atrevía a ser diferente. Quizá ahí está uno de los grandes aportes que deja este formato: intentar siempre comprender desde esa sosegada honestidad que sabe que la diversidad nos enriquece.