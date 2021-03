'Megaestructuras franquistas': Discovery "desmonta" El Valle de los Caídos

El Valle de los Caídos tiene mucho de escenografía teatral. O incluso televisiva. Aunque se empezara a construir casi dos décadas antes de que Francisco Franco supiera que es la televisión. Su arquitectura, que confronta la contundencia del cemento con la grandiosidad de la naturaleza, sumerge al visitante en la experiencia de un juego de percepciones que hace a la persona pequeña. Un decorado diseñado para la posteridad. De hecho, hasta se plantaron árboles en el entorno del risco para crear un marco más espectacular al monumento. En total, se reforestaron 1.100 hectáreas de monte. Lo explica el primer capítulo de 'Megaestructuras Franquistas' (los lunes a las 22.30h), que ha estrenado el canal de TDT DMAX y que supone una inmersión en la arquitectura más mastodóntica de una época en blanco y negro con la aspiración de perdurar en el tiempo.

Y, en cierto sentido, El Valle de los Caídos sigue cumpliendo el objetivo para el que fue concebido. Su grandilocuente simbología persiste removiendo al que lo pisa y, al final, retratando las aspiraciones pero, también, las debilidades de la dictadura. Es la construcción con más significado del Franquismo y, como consecuencia, es lógico que haya sido el punto de partida de este proyecto de seis episodios del sello de Discovery Channel.

Es la primera vez que una televisión accede al recito tras la exhumación de los restos de Franco. Aunque el documental pasa de puntillas por los últimos acontecimientos para centrarse más en la concepción del monumento y las dificultades que encontró el proyecto, que corona la gran cruz de 150 metros de altura.

Ahí 'Megaestructuras Franquistas' sigue la línea de éxito de los formatos de Discovery en los que se muestra los desafíos de la concepción de infraestructuras que llaman la atención por su envergadura. El acierto de estos formatos está en que combinan con destreza la investigación del buen documental con narrativas con un punto de suspense que hacen más atractivo el visionado por parte de la audiencia generalista.

Lo mismo sucede en estas 'Megaestructuras Franquistas' que jerarquizan con mucha claridad el aluvión de datos para que el espectador no se pierda. Incluso cuidando los cortes para la publicidad, detalle que no se suele proteger en la televisión en España en donde se suele parar el programa aleatoriamente. Aquí, en cambio, las pausas para promociones se marcan de guion. Así, antes de los anuncios, se intenta retener la atención del espectador con un punto de suspense que, después del intermedio, se resuelve sin miedo a repetir parte del contexto informativo ya avanzado para que no se pierda esa audiencia que se ha incorporado de nuevas.

El suspense, tan importante en cualquier género televisivo. No falta tampoco en la historia del Valle de los Caídos, un monumento abrumador del que es más difícil atisbar su futuro de lo que parece.