Cuando tu inversor objetivo pesa cuatro veces más que tu compatriota

No parece que el Gobierno de Pedro Sánchez estuviera preparado para que una de sus Ibex optara por ubicar su sede social fuera de España. El “gesto” incomprensible de Ferrovial, según Nadia Calviño, es un jarro de agua fría y llega después de una complicada relación entre un Ejecutivo que ha sumado varios ataques contra los empresarios. Desde las críticas a Amancio Ortega, las más recientes a Juan Roig, hasta incluso las propias palabras del presidente, al señalar, al respecto de los nuevos impuestos extraordinarios sobre la banca y las energéticas, que si la Sra. Botín y el Sr. Galán se quejaban es que se estaban haciendo bien las cosas.

Dejando de lado esta confrontación que desde luego no crea un ambiente que promueva la convivencia y la sombra de la duda sobre si el paso dado por Ferrovial será un caso aislado o veremos otros, para el grupo esta modificación tendría el sentido de estar más cerca de sus mercados objetivos; que para él son donde están tanto sus inversores, como sus activos y su objetivo último de cotizar en Estados Unidos.

España, aunque su origen, representaría ya menos de un 15% del valor de los activos y apenas un 7% de su base de inversores. Estados Unidos, donde Ferrovial ubica más de un 50% de sus activos, cuenta con un peso más relevante en el capital. En total, el 29% de sus inversores están domiciliados en Norteamérica. Y la internacionalización de su accionariado es más amplia con el 40% de los títulos en manos de europeos no españoles y el 20% restante controlado por inversores del resto del mundo.

A Ferrovial le gustaría incorporarse a índices bursátiles en EEUU, donde ve potencial de crecimiento

El salto internacional en cotización sería una herramienta para ganar visibilidad -lo que normalmente se relaciona con la posibilidad de ganar valor y capitalización-, aumentar su capacidad para obtener recursos y comenzar a competir en otra liga en bolsa; porque, reconozcámoslo, nuestro Ibex 35 es un pequeño índice si se mira hacia el mundo y la cantidad de fondos indexados que se elaboran sobre él es mínima.

"El hecho de que tengamos acciones ordinarias también permite una posible inclusión en el futuro en los índices de EEUU", explicaba a los analistas el martes Ernesto López Mozo, director general económico-financiero de Ferrovial. Y el grupo cree que es ahí donde está su crecimiento futuro. "Contamos con atractivas oportunidades de inversión por delante, enfocadas en nuestro mercado principal, que es ahora EEUU": así de categórico fue Rafael del Pino ante la banca de inversión.

El presidente de Ferrovial sabe que desde hace años los analistas ligan de manera muy importante el valor de su compañía (él y su familia controlan un 35%) a los activos en Norteamérica. Todavía hoy calculan que la autopista 407 ETR en Toronto (Canadá) representa un 40% del 'enterprise value' (EV) de Ferrovial (que por cierto fue el principal tema de discusión con los analistas tras presentar resultados y el cambio de estructura societaria). Y el concepto EV es especialmente crítico en su negocio.

Con los tipos de interés y la inflación al alza, Ferrovial parece confiar en que podrá financiar mejor futuros proyectos en Estados Unidos desde allí o con la calificación AAA de la que gozan Países Bajos, que desde España. En negocios como el suyo es muy habitual apalancar proyectos y concesiones y evitar que la deuda compute sobre la matriz, que adquiriría una deuda difícil de digerir. Y el alza de los costes financieros que estamos viendo a nivel global -que también aprieta fuerte a la deuda española- es un hándicap para este modelo de negocio y Ferrovial quiere salvaguardar su rating.

La triple cotización que plantea -España/ Países Bajos (Euronext)/ Estados Unidos- aunque para la compañía conllevará más costes es más atractiva para los inversores, que están pagando un recargo extra ahora mismo por operar sobre acciones españolas. Ferrovial, que vale más de 1.000 millones, es una de las compañías que están afectadas por la 'Tasa Tobin', que el Ministerio de Hacienda aplica desde 2021.

Esquivar este impuesto, aumentar la base de inversores y financiadores, un plan de recompra de acciones por 500 millones que se amortizaría tras el cambio de estructura societaria o la recompra de un bono híbrido... son algunos de los ganchos que Ferrovial ha lanzado a los accionistas para que apoyen en la junta el cambio de domicilio social como paso previo a la multicotización.

El grupo lo que tiene claro es que no lo hará a 'las bravas'. Con que el 2,63% del capital se oponga al cambio de pasaporte de la sede social este se quedaría en un proyecto (la compañía se ofrece a 'indemnizar' con 26 euros por acción a los accionistas que rechacen el cambio con un tope de 500 millones). Y no es una cifra de capital excesivamente elevada que asegure que no puede haber sorpresa y la propuesta no salir adelante. De hecho, en la junta de 2022, los accionistas de Ferrovial votaron 25 puntos y en cinco de ellos la cifra de posicionamiento en contra rebasó la barrera.

Con un 7% del capital en España, todavía queda partido o, si no, tiempo para construir una participación suficiente. Después de lo de Indra el año pasado ya sabemos que cualquier cosa es posible en una junta.