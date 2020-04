Diccionario urgente para sobrevivir a la desescalada

Gracias al Gobierno previsor y eficiente que nos ha caído en suerte (a otros les toca un jardín), la gran Desescalada será dulce como un paseo dominical por la ribera de la felicidad a la sombra de los álamos blancos. Con ánimo de contribuir al clima de transparencia que distingue la gestión de Pedro Sánchez, para guía de extraviados y consuelo de pecadores se ofrece a continuación un Diccionario urgente con el que sobrevivir a la estupidez, ya que sobrevivir al virus sólo está en manos de Dios y de Mercadona.

Aló Presidente: Aparición televisiva semanal y muy cansina que no distingue entre ser persuasivo y ser contagioso, sobre todo para los desprevenidos.

Ataúd: Bulo puesto en circulación por los fachas para cortarnos el buen rollo del confinamiento guay. Hay muchos en el extranjero.

Bulo: Ataúd en el que Moncloa quiere enterrar “ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”. Hay muchos en España.

Congreso bloqueado: Es sabido que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, pero su conocimiento a menudo sí.

Covid19: Virus que no distingue de fronteras, pero sí de gobernantes.

Cuarentena: Encierro domiciliario al que te condenan unos gestores ineptos porque esperan que así el bicho se muera de hambre. Si sobrevive, la culpa es tuya; si se muere, se atribuyen el éxito.

La Curva: Es la distancia más corta entre el escepticismo y el engaño.

Desescalada: Utilícese también como “Dios nos coja confesados” tras escuchar al presidente del Gobierno.

ERTE: Mecanismo que la ministra de Trabajo explicó muy bien: cuando no hay trabajo, el trabajador se va a casa, pero no está en paro. Justo lo que les pasa a 14 de los 23 ministros, que no hacen nada pero no están en el paro y cobran el sueldo íntegro.

Los Expertos: Nuevo Oráculo de Delfos que adivina la próxima equivocación del Gobierno con absoluta precisión.

Fernando Simón y Santiago Illa: La diferencia entre el médico y el filósofo es que el primero te cuenta de qué mueres y el segundo te explica qué sentido tiene que te mueras ahora que iban a llegar las mascarillas. Al primero no le cuadran las cuentas y el segundo metafísico está.

Grande-Marlaska: Ejemplo empírico de cómo el poder, además de corromper, empequeñece de tanto encorvarse.

Incompetencia: Véase Pedro Sánchez. “Aunque a la vaca le des cacao, no ordeñarás chocolate”.

Irene Montero: Por montera se puso la salud el 8-M, sin excusa de ningún género.

8-M: Etiqueta del feminismo de garrafón o cuando la estupidez mata más que el coronavirus. Querían llegar a casa solas y borrachas y han terminado contagiadas, confinadas y con una resaca de muerte.

Mascarilla: Máscara que cubre la boca y la nariz y que el Ministerio de Sanidad retira a millares cada semana por defectuosas después de haber pagado una millonada a ciertos intermediarios que ahora las sirven a menos de 90 céntimos.

Mordaza: Dícese del único modelo de mascarilla que el Gobierno no ha retirado por defectuoso.

Niños: Mamíferos que no son de los padres y con menos derechos que las mascotas.

Pablo Iglesias: Vicepresidente del jardín de infancia aficionado a injuriar a los jueces, amenazar a los periodistas críticos e insultar a los empresarios. Pero tiene la conciencia limpia: nunca la ha utilizado.

Pactos de la Moncloa: Son como los reportajes de La 2, a todo el mundo les gusta pero nadie los ve.

Pedro Sánchez: Véase Incompetencia. Por su rostro marmóreo se cree un monumento.

Tasa Covid: Donde los ciudadanos ven una tragedia, la izquierda ve un impuesto.

Tezanos: Brujo de la tribu cuyos pronósticos adivinatorios siempre coinciden con los deseos del jefe, y si no coinciden, los cambia. Sus pócimas se venden muy bien como laxantes.

Test: Horóscopo que el Gobierno compra en los chinos a precio de tecnología punta para utilizarlos como segunda opinión a las predicciones de la Bruja Lola.

Transparencia: Primera víctima del virus, incinerada por Moncloa en la más estricta oscuridad.

Transferencias no reembolsables: En la jerga oficial, ayudita que Sánchez pide a Europa después de habérselo gastado todo en la juega de los viernes.

ZP de los últimos días: Secta milenarista, además de gafe, que tras arruinar al país hace diez años ha regresado con fuerza al poder con el firme propósito de mejorar la experiencia.