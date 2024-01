Endofobia empresarial, cuchitril para el Ibex 35 y sofá a la empresa extranjera

Hay imágenes que valen más que mil palabras. Como las que publicó el miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una reducida habitación sin ventanas en el foro de Davos (Suiza) junto a su asesor de cabecera en asuntos económicos (Manuel de la Brocha) y tres de sus ministros: Carlos Cuerpo (Economía), José Manuel Albares (Exteriores) y José Luis Escrivá (Transformación Digital). Enfrente y a los lados, los jefes de varias multinacionales españolas como Héctor Grisi (Santander), Carlos Torres (BBVA), Ignacio Sánchez-Galán (Iberdrola), José María Álvarez-Pallete (Telefónica), Josu Jon Imaz (Repsol), José Manuel Entrecanales (Acciona), Francisco Reynes (Naturgy) o Rafael del Pino (Ferrovial), entre otros.

Estaba la 'crème de la créme' del club Ibex 35, un índice de bolsa que agrupa a empresas con más de 500.000 empleados, medio billón de valoración y decenas de miles de millones de contribución fiscal directa e indirecta a la Hacienda española por su actividad. Cortesía la justa y escasez de sonrisas en una sala con 15 hombres que se miran unos a otros, al infinito o al suelo en un cuadrilátero de pocos metros cuadrados. Juntos pero no revueltos. La incomodidad latente que se respiraba en unos segundos de vídeo es el fiel reflejo de las malas vibraciones existentes del empresariado con el actual Gobierno… y viceversa. El decorado cutre en el que se vieron retratados todos ellos no ayudaba a mejorar ese 'feeling'.

La escenografía elegida por Sánchez contrasta radicalmente con los apretones de manos, poses, abrazos, selfies y sonrisas desplegadas en el mismo foro con otros ejecutivos de multinacionales extranjeras, como el primer ejecutivo de Siemens Energy (Christian Bruch), Cisco (Chuck Robbins), el de la farmacéutica Sanofi, Paul Hudson, e incluso con Kent Walker, directivo de segundo nivel de Google (Alphabet) que no forma parte del consejo de administración. Días antes recibía en el sofá de la Moncloa al presidente de la irlandesa Ryanair, Michael O' Leary, y al de la hispanobritánica IAG, Luis Gallego. Es la misma querencia por extender la alfombra roja a todo lo que venga de fuera que ha mostrado con Arabia Saudí. No solo está fichando a los símbolos del deporte profesional español como Jon Rahm, Fernando Alonso o Rafael Nadal, sino que también se ha hecho con la primera posición accionarial de Telefónica -el Gobierno aún no está aunque se le espere-.

¿Qué había detrás del aparente postureo positivo con empresarios de otros países en Davos y el castigo a los de casa? ¿Es solo endofobia empresarial? Volviendo al cuchitril del Ibex 35 y Moncloa alrededor de un tablero, lo que para Sánchez fue "una interesante reunión con empresas españolas para intercambiar puntos de vista sobre inteligencia artificial, las perspectivas económicas y la reindustrialización de Europa", para otros fue un tenso encuentro con bancos y energéticas después de que los impuestos extraordinarios sobre ambos sectores que iban a ser temporales, ahora son permanentes. En lo particular, fue su primer cara a cara con Rafael del Pino, a dos metros frente a él, después de la mudanza corporativa de Ferrovial a Países Bajos. Pese a las zancadillas y campaña en tromba del Gobierno contra la compañía, la operación se saldó con éxito. Si quedaba alguna duda, pronto se confirmó la sospecha de que la cordialidad se extinguió por falta de oxígeno en cuanto cerraron la puerta del pequeño cuarto. ¿Hubo represalias?

Las 'vices' y el discurso anti-Ibex

Al poco rato, dos de las tres vicepresidentas del Gobierno cargaron sin miramientos con opiniones sincronizadas contra las cúpulas de empresas del Ibex 35. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, dijo que era necesario abrir el debate sobre "los elevadísimos salarios de la dirigencia empresarial de nuestro país", para después amenazar con que van a trabajar desde el gobierno en reducirlos por la vía fiscal y, por último, pidió promover la democracia en las empresas con la incorporación de los sindicatos y trabajadores en los órganos de dirección y consejos de administración. Para Antonio Garamendi (CEOE), las declaraciones son "populismo de república bananera"; en opinión de Josep Sánchez Llibre (Foment), "una falta de respeto". Ambos yerran. Lo de Díaz es solo rancio comunismo en el que un empleado con más responsabilidad, mejor cualificación, mayor conocimiento, talento o productividad debería cobrar lo mismo que otro sin estas capacidades. Una fórmula desincentivadora que provoca la fuga de cerebros a otros países, empobrecimiento de los que quedan y el ascenso de las élites políticas.

La crítica al bolsillo de los jefes del Ibex 35 tuvo acompañamiento con un ataque personal de Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica (Energía), que acusó al consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, de defender el "negacionismo y retardismo" en torno al cambio climático. Dijo que le causaba "decepción" y que el vasco hacía "un uso perverso de la información" después de que el ejecutivo petrolero reclamase repensar las políticas del actual gobierno -como el impuesto especial a su sector-, además de pedir una "visión comprensiva e inclusiva" de la transición energética porque "si no, vamos a fallar". La crítica no le sentó bien a la vicepresidenta pero es la cruda realidad. 2022 y 2023 han sido los ejercicios de mayor gasto energético fósil de la historia en España, con aumento de emisiones Co2 incluido (+3,1% en 2022), pese al aumento de la capacidad en renovables. Algo no está haciendo bien en la política energética, eso es evidente. Criticarlo con argumentos es libertad de expresión. Rebatirlo con insultos solo es autoritarismo, un tic cada vez más frecuente como demuestra el ataque verbal del viernes a la independencia de las decisiones del juez García Castellón y el Poder Judicial.