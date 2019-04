RTVE hace caso a Sánchez, propone el 23 para el debate... y Casado decide borrarse

La televisión pública cede ante las exigencias del presidente del Gobierno. RTVE ha propuesto el martes 23 de abril como fecha para celebrar el debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias y Albert Rivera, los principales cabezas de lista para las elecciones generales del 28 de abril. De esta forma, la corporación pública ha decidido modificar su propuesta inicial de celebrar este encuentro el lunes 22 y pasarlo al martes 23, coincidiendo con el previsto en Atresmedia, que lo mantiene. Tras el comunicado de la TV pública, el líder del PP, Pablo Casado, ha decidido 'borrarse', según han informado fuentes del partido.

Tras conocer la noticia, el líder de Unidas Podemos y candidato a la presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, también ha manifestado su intención de no participar en el debate a través de la red social Twitter.

RTVE no puede ser el instrumento partidista de ningún Gobierno. Nos invitó a 4 candidatos el 22. 3 aceptamos ir ese día y ahora, tras una llamada de Moncloa, RTVE pretende cambiar el debate al 23 porque Sánchez no quiere 2 debates. Rosa María Mateos debe rectificar — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 18 de abril de 2019

Albert Rivera, por su parte, mantiene su plan de acudir el día 23 al debate de Atresmedia. Y se abre a asistir a RTVE si lo celebra el día 22, indican fuentes de Ciudadanos.

Santiago Abascal, por último, ha decidido no acudir a ningún debate televisivo. Vox celebrará los días 22 y 23 actos electorales en La Coruña y en Las Rozas, según fuentes de la formación.

La Junta Electoral Central no permitió celebrar un debate a cinco en Atresmedia el 23 de abril por incluir a Vox e incumplir la obligación de proporcionalidad, y la cadena ha anunciado su intención de celebrar su propio debate, con o sin Pedro Sánchez.

RTVE explica en un comunicado su "responsabilidad social de facilitar las condiciones para que el debate entre los partidos políticos y sus líderes contribuya a formar la opinión política de los ciudadanos". La corporación pública recuerda que "los partidos políticos tienen la facultad de establecer los términos en los que se deben producir los debates electorales".

"RTVE, como medio de comunicación público, está comprometida legalmente a disponer espacios electorales en los que el contraste de ideas políticas resulte esencial", resalta en su comunicado. La corporación pública recuerda que presentó en la Junta Electoral su plan de cobertura informativa que incluía dos debates, uno de ellos a seis, celebrado el pasado día 16, y otro con los cuatro candidatos a la presidencia del Gobierno.

El debate será conducido por Xabier Fortes y se emitirá en directo desde el Estudio 1 de Prado del Rey por La 1, Canal 24H, RTVE.es, RNE y además por TVE Internacional y Radio Exterior. RTVE ofrece gratuitamente la señal a todos los medios audiovisuales españoles.

El PP acusa de "contraprogramación"

Por su parte, el vicesecretario de Organización del PP y jefe de campaña del partido, Javier Maroto, ha acusado a RTVE y al jefe del Ejecutivo de fijar "unilateralmente" el debate en el ente público para el día 23 de abril para "contraprogramar" el debate organizado por Atresmedia ese mismo día y al que ya se habían comprometido. A su entender, con ese "truco" lo que busca es "esconderse" y no debatir con sus rivales políticos.

Así lo ha asegurado Maroto a Europa Press después de que RTVE haya propuesto a los candidatos de PP, PSOE, Unidas Podemos y Cs la fecha del martes 23 de abril para celebrar el debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias y Albert Rivera ante las elecciones generales del 28 de abril.

"RTVE ha decidido hacerle directamente el guión a Sánchez y encontrar el truco para esconderse y no hacer el debate de los candidatos", ha manifestado el dirigente del PP, que considera que el jefe del Ejecutivo quiere "esconderse" para no hablar de su programa económico, que consiste en "más crisis, más paro y más impuestos".