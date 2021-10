Cómo comprobar si me han concedido la RAI, la Renta Activa de Inserción

La prestación por desempleo o el subsidio posterior del que pueden disfrutar ciertos beneficiarios que reúnan todos los requisitos exigibles no son las únicas ayudas a las que puede acceder la población que se encuentra en una situación más desfavorable económicamente hablando. Existen otro tipo de prestaciones, como la Renta Activa de Inserción, que también están gestionadas directamente por el Servicio Público de Empleo.

Antes de solicitar la RAI, habrá que cumplir las características requeridas: ser menor de 65 años, no tener unos ingresos superiores al 75% del salario mínimo interprofesional, no tener trabajo y estar inscrito como demandante de empleo en el SEPE. Una vez solicitada la ayuda, la administración dispone de hasta 3 meses para dar una respuesta al solicitante, tras los cuales se entenderá que si no ha habido respuesta es porque la ayuda ha sido denegada.

Para comprobar, durante este periodo, en qué estado se encuentra nuestra solicitud, es tan sencillo como acudir a la sede electrónica del SEPE. Desde la página principal habrá que llegar al menú de consultas siguiendo la siguiente ruta: Procedimientos y servicios (en la parte superior izquierda), Personas, Consulte los datos y recibo de su prestación (en el listado de opciones).

Dentro de esta opción, habrá que clicar sobre el botón azul 'Consultar prestación'. Habrá que acceder al sistema a través de uno de los métodos de identificación como el certificado digital, el DNI electrónico o la Cl@ve Pin y seguir los pasos que solicite el sistema.

También es posible realizar esta consulta en la sede en la que se presentó la solicitud (si se hizo de manera presencial) y a través del teléfono de atención al a ciudadanía. El número es el 900 81 24 00 y la llamada es gratuita