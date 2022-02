Todos los documentos que debes presentar para pasar la ITV del coche

La ITV es uno de los trámites que de manera regular todos los conductores tienen que superar si no quieren enfrentarse a multas de hasta 200 euros. Existen varios tipos de sanciones económicas para varios casos previstos en relación con la ITV: una por circular con ella caducada, otra por conducir con la ITV desfavorable (ambas de 200 euros) y otra por hacerlo con la prueba negativa (de 500 euros esta última).

Más allá de para evitar multas, la Inspección Técnica de Vehículo es un sistema para asegurar que todos los vehículos que circulen por las carreteras lo hacen cumpliendo unos mínimos estándares de seguridad (se miran aspectos como la suspensión, las ruedas o los frenos, los tres altamente implicados en la distancia de frenado por ejemplo) y de emisiones de partículas contaminantes.

Documentos obligatorios para pasar la ITV

Para poder superar esta prueba no solo hay que llevar el vehículo en buen estado (ya que de lo contario no conseguiremos superar la ITV), si no que además es necesario presentar una serie de papeles y documentos obligatorios.

La ficha técnica o tarjeta de la ITV y el permiso de circulación en regla son los documentos indispensables. Al no ser obligatorio que el propietario del vehículo vaya a pasar la ITV (pudiendo acudir otra persona en su lugar) en algunas provincias solicitan el documento de identidad del propietario del automóvil.

Por último, aunque no es obligatorio mostrar ningún certificado ya que en las estaciones se puede cotejar esta información de manera informática, es obligatorio tener contratado algún tipo de seguro, aunque sea al menos la póliza de responsabilidad por daños a terceros, para el vehículo indicado. Las sanciones económicas por circular sin un seguro de coche o moto contratado se disparan por encima de los 1.000 euros para ciclomotores, 1.250 los motocicletas y los 1.500 euros para turismos.