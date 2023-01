Cuál es el plazo para devolver un recibo del banco: atención a la lista de morosos

Monitorear nuestra cuenca bancaria es más importante de lo que parece. Además de mantener al día nuestras finanzas y controlar nuestros ingresos y gastos, es importante revisar que todos los cobros que nos hayan cargado en la cuenta sean correctos. Aunque cada vez sucede menos, es posible que haya algún error en algún recibo que nos hayan pasado o que queramos dejar de disfrutar de un servicio y, por lo tanto, queramos dejar de abonarlo.

Cualquier persona tiene derecho, por ley, a devolver un recibo, lo tengamos domiciliado en la cuenta corriente o no. La única excepción son los cobros de comisiones por productos financieros o préstamos, siempre que la entidad bancaria no se hubiera equivocado en el recibo. Es decir, si nos pasan un cobro en nuestra cuenta corriente, tenemos derecho a pedir a nuestro banco que lo devuelva y no pagarlo.

Para poder completar este trámite sin problemas, es necesario saber que existe un plazo concreto para devolver un recibo. La ley habla de un máximo de ocho semanas para devolver un recibo domiciliado, 50 días que empiezan a contarse desde el momento en el que se hace el cargo en cuenta.

Si el recibo no está domiciliado, es decir, no se ha dado consentimiento para pagarlo, este periodo de devolución aumenta hasta los 13 meses. La fecha a partir de la que se empiezan a contar es, igualmente, el momento en el que se carga en cuenta el recibo.

Cómo devolver un recibo del banco

La devolución de un recibo domiciliado cargado en cuenta puede llevarse a cabo de dos maneras distintas. La primera es que el banco emisor nos reembolse la cantidad pagada tras el cobro del recibo tras aceptar la solicitud de devolución y, la segunda, que la entidad bancaria deniegue esta operación y que haya que continuar el proceso utilizando la vía judicial o por trámites extrajudiciales. Si el banco emisor del recibo acepta la solicitud de devolución del recibo, el plazo máximo para recibir nuestro dinero de vuelta en la cuenta es de diez días, aunque el procedimiento tiende a ser bastante inmediato.

Para devolver un recibo se puede utilizar la aplicación móvil de nuestra entidad bancaria o nuestro espacio de usuario en la web del banco, aunque para mayor tranquilidad también se puede llamar por teléfono o acudir a nuestra oficina de referencia.

Consecuencias de devolver un recibo del banco

Como hemos visto, existe el derecho a devolver un recibo que se haya cargado en nuestra cuenta, sobre todo si sabemos que es erróneo. Sin embargo, existen consecuencias (que pueden llegar a ser graves) tras la devolución recibo. Por ejemplo, si no se paga una factura o se devuelve el cargo en cuenta de un recibo de manera injustificada o, tras anular el pago del recibo, se siguen utilizando los servicios de la compañía emisora del cobro, podríamos acabar siendo objeto de una demanda por imago o algo incluso peor.

Si la empresa a la que debemos pagarle el recibo es capaz de demostrar que la devolución del recibo no es justificada o que seguimos haciendo uso de los servicios prestados sin pagar, podría interponer una demanda e incluso acabar incluyéndonos en una lista de morosos.

Las consecuencias más directas de estas dos situaciones es que lleguen a cortarnos algún suministro, como el agua, si la factura está relacionada con estos servicios, o que incluso tengamos problemas para acceder a algún tipo de préstamo o financiación, si estamos en una lista de acreedores. Para evitar llegar a cualquiera de estas situaciones, es importante devolver un recibo teniendo la justificación necesaria y los motivos para no pagar.