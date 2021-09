El reto de Avintia: construir 1.000 casas industrializadas al año desde la fábrica.

España se encuentra a la cola de los países que han industrializado su construcción. Francisco Nisa González, delegado de Avintia Construcción, explica a 'La Información' que la cuota de mercado de este método se acerca apenas al 5%, pero es una tendencia que buscan incrementar a través de su pata constructora ÁVIT-A. La empresa cuenta con una fábrica, por el momento, desde donde espera sacar al mercado 1.000 viviendas al año.

Una de las tareas pendientes del sector es conseguir mejores vías de financiación para estos proyectos. Francisco Nisa González asegura que "estamos un poco atrasados en esto en gran parte porque las entidades financieras no pagan los acopios, pero esto va a cambiar". El experto advierte de que no se puede hacer una obra industrializada en una fábrica sin contar con los fondos para cubrir esos costes. Para él, la meta es que cada producto que se haga tenga todas las garantías calidad y que esto vaya acompañado de un pago por acopios.

La primera fábrica de construcción industrializada en España. Cedida

En cuanto al coste de estas obras a puerta cerrada, todo dependerá de los elementos que se quieran utilizar, pero el directivo apunta que no es muy diferente al de una construcción tradicional. Sin embargo, Nisa González detalla que "si hablamos del opex -los gastos operacionales-, la obra industrializada es más rentable, ya que, por ejemplo, un edificio industrializado no necesita de mucho mantenimiento porque no se trabaja con métodos de soldadura o sellados. Además, algunas partes de las casas se colocan de forma mecanizada y si sufren deterioros se pueden reemplazar de forma sencilla".

Hasta ahora, su experiencia con una promoción en Móstoles les ha permitido industrializar entre el 25 y 35% de los inmuebles, pero el directivo calcula que pronto se podrá ensamblar entre el 60 y 70% de un edificio. Esta cifra se traduce en un 99% del producto final al tomar en cuenta que solo quedan fuera de este procesos la fase de cimentación y movimiento de tierra, que es imposible industrializar, y la parte de urbanización del lote.

La construcción industrializada también permite 'deshacerse' de elementos estructurales de los edificios que generan incomodidades y reducen espacios, como los pilares. El empresario argumenta que al eliminarlos hay incluso menos riesgos de accidentes o roces con los los coches en los garajes. Además, en estas obras hasta en la propia base, el hormigón que se usa para la solera, se elabora e implementa una sola vez mientras que el método tradicional precisa del uso de dos capas.

Un modelo de construcción industrializada elaborado por la empresa. Cedida

¿Cómo progresar? El directivo de Avintia ve los fondos europeos como una oportunidad para la industrialización, ya que, según él, los lineamientos exigen que haya proyectos sostenibles, digitales y justos. La empresa considera que este modelo de construcción se ajusta a esos parámetros y aporta un producto de calidad, por lo que se ha lanzado a buscar 'partners' del ala promotora y financiera para impulsar las obras.

El experto atribuye la inmadurez de la construcción industrializada en el país a una mentalidad: "Casi todos los países europeos están mas avanzados que nosotros. Vamos por detrás por la mentalidad que existe en gran parte del sector. Todos queremos avanzar, pero el primer paso hay que darlo y cuesta dinero. Creo que la mentalidad de hoy en día es ver cuánto cuesta una cosa y hacer lo que sea más barato... y el primer paso no es el más barato. Nosotros hemos invertido y por eso estamos donde estamos. Hay ganas y cada vez más actores. El sector va a crecer".