¿Cómo funciona la atribución de la casa cuando hay una custodia compartida?

Mi marido y yo estamos en trámites de divorcio y ambos creemos que lo mejor para los niños será la custodia compartida. Mis ingresos son muy inferiores a los de él y, hasta que mi situación económica no mejore, no me puedo plantear pagar un alquiler. He planteado quedarme en la casa familiar un tiempo, pero él dice que eso es imposible en una custodia compartida y que tenemos que vender la casa ¿Cuál es mi situación?