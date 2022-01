Cómo puedo legar en el testamento mi casa a alguien que no es de mi familia

PREGUNTA Quisiera dejar una casa a la persona que me cuida desde que, por un accidente, estoy impedido. Es una persona que está a sueldo y no es familiar, y desconozco si puedo dejarle esto concretamente de forma que evite discusiones luego con mis hijas.

Usted puede legar esa casa a esta persona, para lo cual habrá de hacerlo constar en su testamento. Como sabe, un testamento se puede hacer en cualquier momento mientras se esté en plenas facultades mentales, y el válido es el último, así que sería tan sencillo como otorgar uno nuevo que recogiera esta disposición entre el resto de sus últimas voluntades. Para evitar fricciones podría ser buena idea nombrar en el testamento a cualquier persona de su confianza como albacea, de modo que pueda ser quien en su día haga entrega del legado a la legataria.

Ahora bien, el legado no puede perjudicar la legítima de sus herederos. Es decir, el día de su óbito determina la composición y valor de su herencia. Si, como dice, tiene hijos, dos terceras partes de la misma constituyen la legítima. Si el piso del que habla no vale más de un tercio del valor de todo el caudal relicto, no habrá problema alguno con el legado.

En cualquier caso, le recomendamos una consulta a un abogado de su confianza porque es un tema ciertamente complejo y, en función de la situación fáctica, las cosas pueden ser posibles o no y, en su caso, hay alternativas posibles.

*La respuesta ha sido elaborada por el despacho de abogados Echeandia & Alevito: www.echeandia-alevito.com