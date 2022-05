Cómo tributan los vecinos el alquiler de las zonas comunes de la comunidad

En junta de comunidad se acordó alquilar la azotea para que colocaran unos rótulos publicitarios. La comunidad cobra un dinero por ello que no se reparte entre los vecinos, sino que se usa para pagar gastos y para dejarlo en la cuenta. Ahora en la información fiscal de hacienda me viene un rendimiento que, tras consultar, es igual a la parte de esos ingresos proporcional a mi cuota de gastos en la comunidad. ¿Tengo que declararlo si no me han dado el dinero? ¿Me deberían haber entregado este dinero?