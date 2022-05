Qué es un desahucio por precario y en qué casos puede llevarse a cabo

Soy propietaria de una vivienda cuyo uso cedí a mi hijo cuando se casó, en tanto que ahorraban para comprarse su propia casa. Nunca se hizo contrato ni les cobré renta. El caso es que ahora se han divorciado y el juez ha atribuido a mi nuera y a la hija común el uso de mi casa. No quiero perjudicar a mi nieta, pero me parece que la situación no es justa ¿Puedo hacer algo al respecto?